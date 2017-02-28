7 aylık bebeği annesiyle birlikte hapiste olan baba: Çıplak betonda nasıl emekleyecek?

Annesiyle cezaevine konulan 7 aylık bebeği Miraz’ı ziyaret eden baba Cengiz Zaza Akbaba, kızının durumuyla ilgili olarak "Çocuğum içeride hasta. Kullandığı ilaçlar verilmiyor. Emeklemeye başladı, çıplak betonda nasıl emekleyecek?" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Gülistan Diken Akbaba, 9 gündür, 7 aylık bebeği Miraz ile Bakırköy Cezaevi’nde. Baba Cengiz Zaza Akbaba, dün, cezaevinde ailesini ziyarete gitti. Çocuğunu bir camın arkasından görebildi. Akbaba, "Çocuğum içerde hasta. Kullandığı ilaçlar vardı. Onlar verilmiyor. Şu an diş çıkarıyor bunun içinde herhangi bir ilaç verilmiyor. Eşim bu ihtiyaçlar için cezaevi idaresine talepte bulmuş. Ama idare talebi reddetmiş" dedi.

"Dokunamadım..."

Gülistan Diken Akbaba, 2012 yılında, ‘örgüt üyeliği’ suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Ceza, Yargıtay tarafından onanınca 7 aylık bebeğiyle geçen hafta tutuklanarak cezaevine konuldu. Eşini ve çocuğunu kapalı görüşte ziyaret eden Cengiz Akbaba, “Duygusal bir gün geçirdim. Eşim ve çocuğum yakınımdaydılar ama dokunamadım. Eşim telefonu çocuğumun kulağına dayadı, Mirazıma ancak öylelikle seslenebildim” diye konuştu. Çocuğunun emeklemeye başladığını söyleyen Akbaba, “Eşim çocuğumun üzerinde emekleyebilmesi için çarşaf talebinde bulunmuş. Bu talebi de diğer talepleri gibi reddedilmiş. Çocuk çıplak zeminde nasıl emekleyecek?” dedi.

"Yatağı yok"

Akbaba, Miraz bebeğin yatabileceği bir beşiğin veya uygun bir yatağının olmadığını söyleyerek şöyle konuştu: “İdare çocuğum için sadece anahtarlık tarzı küçük bir oyuncak vermiş. Bir bebek düşünün ki cezaevinde, ilaçları verilmiyor. Yatacak yatağı yok. Oynayacak oyuncağı yok. Bir bebek bu koşullara nasıl dayanacak?”