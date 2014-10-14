T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'7 aylık bebeğe tecavüze karşı çıkmak timsahın gözyaşlarıdır' sözlerine Diyanet'ten inceleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Samsun Müftüsü Hayrettin Öztürk’ün sözlerinin 'Kastını aştığını ve içinde muğlak ifadeler barındırdığını' söyledi

14 Ekim 2014 15:19

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar, Samsun Müftüsü Hayrettin Öztürk'ün “18 yaşındakinin zinasına karşı çıkamıyorsanız, 7 aylık bebeğe tecavüze karşı çıkmak timsahın gözyaşlarıdır” şeklindeki açıklamalarına ilişkin ön inceleme başlattıklarını bildirdi.

Özafşar, Müftü Öztürk'ün Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmanın, "kastını aştığını ve içinde muğlak ifadeler barındırdığını" söyledi.

Bu ifadeler nedeniyle ön inceleme başlattıklarını belirten Özafşar, "Müftümüzü Ankara'ya davet ettik, görüşeceğiz, kendisini dinleyeceğiz" dedi.

Konuşma metninin de inceleneceğini dile getiren Özafşar, konunun değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.

 

ETİKETLER

samsun müftüsüzina7 aylıkbebektecavüztimsah gözyaşlarıdiyanetinceleme

İlgili Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Samsun Müftüsü kastını aşmış, zorlama bir yorum yapmış

Görmez, 'Şahsen müftümüzün basına yansımış şekliyle ifade etmiş olmasına ihtimal vermiyorum' dedi

Samsun Müftüsü: 'Aile doktoru' gibi 'aile imamı' olmalı

Samsun Müftüsü Hayrettin Öztürk, boşanma aşamasına gelen aileleri barıştırmak için bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 'Biz aileleri barıştırıyoruz. Bizi dinliyorlar fakat artık kökleşmiş sorunlar var' dedi

Samsun Müftüsü'nden dövme açıklaması: Haram ve caiz değil

Samsun Müftüsü Yrd.Doç.Dr. Hayrettin Öztürk, özelikle gençlerde dövme yaptırmanın yaygınlaştığını ancak, İslam dininin dövmeyi kabul etmediğini belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24