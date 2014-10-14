'7 aylık bebeğe tecavüze karşı çıkmak timsahın gözyaşlarıdır' sözlerine Diyanet'ten inceleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar, Samsun Müftüsü Hayrettin Öztürk'ün “18 yaşındakinin zinasına karşı çıkamıyorsanız, 7 aylık bebeğe tecavüze karşı çıkmak timsahın gözyaşlarıdır” şeklindeki açıklamalarına ilişkin ön inceleme başlattıklarını bildirdi.

Özafşar, Müftü Öztürk'ün Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmanın, "kastını aştığını ve içinde muğlak ifadeler barındırdığını" söyledi.



Bu ifadeler nedeniyle ön inceleme başlattıklarını belirten Özafşar, "Müftümüzü Ankara'ya davet ettik, görüşeceğiz, kendisini dinleyeceğiz" dedi.



Konuşma metninin de inceleneceğini dile getiren Özafşar, konunun değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.