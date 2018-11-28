7 aydır bir havalimanında yaşayan Suriyeli sığınmacı, Kanada'ya yerleşti

T24 Haber Merkezi

Malezya turist vizesinin süresi dolduğu için herhangi bir ülkeye uçmasına izin verilmeyen ve 7 aydır Kuala Lumpur havalimanında yaşayan Suriyeli sığınmacı Hasan Al Kontar, Kanada'nın kendisine sığınma hakkı tanıması sonucu Vancouver'a taşındı.

Reuters'da yer alan habere göre 37 yaşındaki Kontar, 2011 yılında Suriye'den Birleşik Arap Emirliklerine taşınıp orada çalışmaya başladı, ancak vizesi sona erince BAE'yi terketmek zorunda kaldı. Ülkesinde çıkan iç savaşta görev almak istemediği için Suriye'ye dönmeyi reddeden Kontar, 7 ay boyunca Kuala Lumpur havalimanının 2. Terminal'inde uçakta servis edilen yemekleri yiyerek yaşamını sürdürdü. Kontar aynı zamanda havalimanındaki yaşamını kaydedip internetten paylaşarak büyük bir kitleye ulaştı. Paylaşımlarını takip eden birkaç Kanadalı vatandaş Kontar'a sponsor olup sığınma hakkı almasını sağladı, ancak resmi işlemlerin çok uzun sürmesi sonucunda Suriyeli sığınmacı birkaç kez ülkesine geri gönderilme tehditiyle karşı karşıya kaldı.

Kontar geçtiğimiz pazartesi günü Kanada'ya vardıktan sonra "Benim için sokakta yürüyümek ve temiz hava solumak normal bir şey değil: bu özgürlüğün sesi ve kokusu" dedi