7 ay kalp bekleyen kameraman 6 saatte kurtuldu

Yaklaşık 7 ay kalp bekleyen Cihat Çengeloğlu’na sevindirici haber Trabzon’dan geldi. Kalbin 6 saat içinde alınması ve takılması lazımdı. Ama arada 1100 kilometre vardı. Maraton başladı. 6 saat 5 dakika sonra yeni kalp Cihat’ın göğsünde atıyordu.

Hatırla Sevgili, Çemberimde Gül, Gönülçelen gibi çok sayıda dizide kameramanlık yapan Cihat Çengeloğlu (24), sette fenalaşıp hastaneye getirildiğinde kalbinin sadece yüzde 10 kapasiteyle çalıştığı anlaşıldı. Kalbi defalarca durdu, yoğun bakım ünitesinde yaşatıldı. Bilinmeyen bir nedenle kalbinde yetmezlik gelişmişti. Yorgun kalbinin genç bedenini uzun süre taşıması mümkün olmayacaktı.

Yapay kalp yaşattı

Ailesi Çengeloğlu’nu başka bir hastaneye aldı. Önce kalbini güçlendirmek için pil takıldı. Ancak pilli kalp bir ay bile dayanamadı. Acil kalp nakli programına alındı. Kalp beklerken durumu iyice kötüleşti. Birer birer diğer organlarında da yetmezlik gelişmeye başladı. Ama hala kalp bulunamamıştı. Geçtiğimiz yıl 7 Aralıkta, kalp şokuna girdi. Nakil için kalp bulunana kadar, iki taraflı yapay kalp son şans olarak takıldı. 8 saat süren ameliyatı Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde Prof. Dr. Süha Küçükaksu ve ekibi gerçekleştirdi. Yapay kalp desteği, karaciğer ve böbrekleri birkaç haftada toparladı. Ancak yapay kalbin bağlı olduğu büyük makine nedeniyle evine gitme şansı yoktu. Kalbini, hastanede bekleyecekti. Beklerken 3-4 kalp sunulmuştu ama hiçbiri Çengeloğlu’na uymadı.

Müjde kandil akşamı geldi

Bu arada, ağır bir enfeksiyon gelişti. 10 gün önce durumu ciddileşti. Septik şoka girdi, doktorları ailesine “Herşeye hazır olun” dedi. Artık kalp nakli dışında hiçbir şansı kalmamıştı. Derken Berat Kandili akşamı Trabzon’dan kalp haberi geldi. 25 yaşında intihar eden genç bir erkeğin kalbi uygundu. Kalbin alınması ve takılması için 6 saat vardı. Fakat Trabzon-İstanbul arası 1100 kilometreydi, yetişmesi zordu. Hatta bazı merkezler mesafe nedeniyle kalbi almak istememişti. Prof. Dr. Küçükaksu, “Bu kalp son şans” dedi. Dakika dakika Trabzon’a gidiş, kalbin alınması, İstanbul’a dönüş, hastaneye ulaştırması ve nakli planlandı. 4 kişilik ekip kalbi almak için Trabzon Akçaabat Devlet Hastanesi’ne gitti. Kronometre Akçaabat’daki kalp ameliyatıyla işlemeye başladı. Çengeloğlu’nun vücudunun kalbi reddetmesini önlemek için, hematolog Prof. Dr. Mutlu Arat ve ekibi, kanını değiştirdi. Hem Çengeloğlu hem de tüm ekip şanslıydı. Çengeloğlu’na kalp nakledilip, atmaya başladığında 6 saat 5 dakika geçmişti. Kalp takıldığı anda çalıştı. Berat kandiliydi, Çengeloğlu ciddi sağlık sorunundan ‘beraat’ etmişti...

Doğum gününü hastanede kutladı

Cihat Çengeloğlu, yeni kalbiyle yeni yaşını ameliyattan bir hafta sonra hastanede doktorları, sağlık personeli, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Cihat Çengeloğlu da duygularını şöyle özetledi: “Kalp beklemek çok uzun ve yorucu bir süreçti. Son 3 gün kalp pompasını çıkarın diye yalvardım. Evimi çok özledim. Taburcu olunca direkt eve gitmek istiyorum. Bugün (geçtiğimiz perşembe) benim doğum günüm, ama zor geçen geçen seneyi hiç hatırlamak dahi istemiyorum.”

Artık hayat onun

Prof. Dr. Süha Küçükaksu, Cihat’ın bundan sonraki hayatını şöyle anlattı: “iki hafta sonra taburcu ederiz. Kendine ve kalbine iyi bakarsa normal bir hayat sürebilir. Bir yıl sonra çalışabilir, spor yapabilir, evlenebilir. Kalp nakilli 28 yılını dolduranlar var.”