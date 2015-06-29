‘7 ay bize komşuluk yaptılar, silahlarla mahallemizi taradıkları zaman IŞİD’ci olduklarını öğrendik’

IŞİD saldırısı sonucunda 231 kişinin hayatını Kaybettiği Kobani'de kent merkezi tamamen IŞİD'ten temizlendi. Çatışmalar sonucunda 80 IŞİD üyesinin hayatını kaybettiği belirtilen Kobani'de cesetler Kobani Belediyesi tarafından toplanmaya başladı. IŞİD üyelerinin kendileriyle 7 ay komşuluk yaptığını söyleyen Adnan Kemal, "Bu insanlar 7 ay önce Kobani'ye sığındı. 7 ay boyunca bize komşuluk yaptı. Çarşamba günü de silahlarla mahallemizi tarayıp 30 kişiyi öldürdü" dedi.

'YPG’li sandık, IŞİD çıktı’

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, IŞİD tarafından göğsünden vurulan Kemal gördüklerini, “Saat 5 gibi silah sesi duyunca üç arkadaş dışarı çıkıp ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. 200 metre uzaklıkta YPG kıyafeti giyen 8 kişi gördük. Bir arkadaşımız yanlarına giderek selam verdikten sonra ellerini sıkmak istedi. Ancak arkadaşımızın elini sıkmadılar. Bunun üzerine arkadaşlarımız onlarla konuşmaya başladı. Beş dakika sonra içlerinden biri silahını arkadaşımıza doğru yöneltip bir el ateş etti. Gördüklerimizi YPG’ye bildirmek için oradan uzaklaşmaya çalıştık. Ben motosiklete binip kaçarken biri arkamdan ateş ederek beni göğsümden vurdu. Kendimi güçlükle eve attım. Ailem beni sınıra getirdi. Sınırdan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne geldik’’ sözleriyle aktardı. IŞİD’lilerin Kürtçe konuştuğunu, saldırganlardan üçünün ismini bildiğini söyleyen Kemal sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu insanlar sürekli bize IŞİD zulmünden kaçtıklarını söylüyordu. YPG ile beraber Kobani’de IŞİD’le savaştıklarını söylüyorlardı. Ancak saldırı günü anladık ki her şey önceden planlanmış. Bize komşuluk yapan IŞİD’liler yaşadığımız bölgeden 30 kişiyi kurşuna dizdi."

Öte yandan Rojava’nın Cizir kantonuna bağlı Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Serekaniye’de bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ise 3 kişi yaralandı. Suriye’nin Azaz bölgesinde de Özgür Suriye Ordusu ile IŞİD arasında devam eden çatışmaların şiddeti arttı. Azaz çevresinde IŞİD saldırılarına karşı koymak isteyen ÖSO’ya çevre şehirlerden militan ve silah desteği gönderildiği öğrenildi.