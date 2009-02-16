7-0 UEFA'da yer aldı

Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Hacettepe'yi 7-0 yenmesi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde yer alan, "Haftaya Bakış" başlıklı habere konuoldu.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, bazı Avrupa kulüplerinin hafta sonu yaptığı maçlar anlatıldı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Deivid'in fotoğrafıyla yayımlanan haberde, sarı-lacivertli takımın, Turkcell Süper Lig'de en son sırada yer alan Hacettepe'yi, cumartesi günü 7-0 yenmesine de yer verildi.



"Son 3 maçtır galibiyete ulaşamayan Fenerbahçe, lig şampiyonluğu umudunu, 7-0'lık ezici sonuçla yeniden yeşertti" denilen haberde, Alex'in "hat-trick"i ve Semih'in 2 golü ile Lugano ve Deivid'in golleri de anlatıldı.

