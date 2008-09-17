6'ncı Uluslararası Bilim Konferansı

Asrın deneyi Türkiye'de tartışılacak

Karadeniz Bölgesindeki ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans iki gün sürecek. Konferansta; bölgesel çalışmalar, serbest ticaretin işleyişi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliğine katılım süreci elealınacak.Siyasetçi, diplomat ve öğretim görevlilerinin katılacağı konferansta Yaşar Yakış da bir konuşma yapacak. Yakış, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde Güney-Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliğinin Problem ve Perspektifleri" başlıklı oturumda, "Karadeniz'de İşbirliği-Bölgesel Perspektif" konusunda konuşacak.Yaşar Yakış, ayrıca, 18 Eylül'de Odessa Rada Yetkilileri, Ukrayna'da bulunan Türk İşadamları Derneği üyeleri ile Türkiye-Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkilerin, yatırımların arttırılmasına yönelik bir de görüşme yapacak.