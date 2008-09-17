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Bilim / Teknoloji

6'ncı Uluslararası Bilim Konferansı

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış, Ukrayna'nın Odessa kentinde bugün başlayacak olan 6'ncı Uluslararası Bilim Konferansına katılacak.

17 Eylül 2008 03:00

Karadeniz Bölgesindeki ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans iki gün sürecek. Konferansta; bölgesel çalışmalar, serbest ticaretin işleyişi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliğine katılım süreci ele
alınacak.

Siyasetçi, diplomat ve öğretim görevlilerinin katılacağı konferansta Yaşar Yakış da bir konuşma yapacak. Yakış, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde Güney-Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliğinin Problem ve Perspektifleri" başlıklı oturumda, "Karadeniz'de İşbirliği-Bölgesel Perspektif" konusunda konuşacak.

Yaşar Yakış, ayrıca, 18 Eylül'de Odessa Rada Yetkilileri, Ukrayna'da bulunan Türk İşadamları Derneği üyeleri ile Türkiye-Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkilerin, yatırımların arttırılmasına yönelik bir de görüşme yapacak.

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