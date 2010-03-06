69'luk DJ büyükanne, kulüplerin favorisi

T24

Old-school hitleri ve elektro beat’leri miksleyen Flowers, baharda çıkacak albümü için kayıt yapıyor. Torununun doğum gününde DJ’lik yaparken keşfedilen Flowers, güneş gözlükleriyle gençler arasında karizmatik bir etki bırakıyor. DJ’in işleri ‘myspace.com/ruthflowers’dan ya da Twitter’dan ‘twitter.com/ruthflowers’ adresinden takip edilebilir. Flowers, Cannes Film Festivali sırasındaki birçok partide de DJ’lik yaptı.