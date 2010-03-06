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Yaşam

69'luk DJ büyükanne, kulüplerin favorisi

Fransız gece kulüplerini ateşleyen 69 yaşındaki İngiliz DJ Ruth Flowers, yeni ‘single’ını hazırlıyor.

06 Mart 2010 02:00

T24 - Fransız gece kulüplerini ateşleyen 69 yaşındaki İngiliz DJ Ruth Flowers, yeni ‘single’ını hazırlıyor.

69'luk DJ büyükanne, kulüplerin favorisi

Old-school hitleri ve elektro beat’leri miksleyen Flowers, baharda çıkacak albümü için kayıt yapıyor. Torununun doğum gününde DJ’lik yaparken keşfedilen Flowers, güneş gözlükleriyle gençler arasında karizmatik bir etki bırakıyor. DJ’in işleri ‘myspace.com/ruthflowers’dan ya da Twitter’dan ‘twitter.com/ruthflowers’ adresinden takip edilebilir. Flowers, Cannes Film Festivali sırasındaki birçok partide de DJ’lik yaptı.

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