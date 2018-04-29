T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

697 sayılı kararnamede 'ByLock' düzenlemesi: 1823 kişi göreve iade edildi

Resmi Gazete'de 12 Ocak 2018 tarihiyle yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi. Aynı kararname ile 262 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi. Anadolu Ajansı, görevlerine iade edilenlerin "Mor Bey

29 Nisan 2018 20:30

Resmi Gazete'de 12 Ocak 2018 tarihiyle yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

Anadolu Ajansı, görevlerine iade edilenlerin "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen" kişiler olduğunu duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açılama ile "11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir." demişti.

Haklarında göreve iade kararı verilen kişiler arasında 458 polis, 99 jandarma ile 544 öğretmen de yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olup göreve iade edilen kişilerin toplam sayısı ise 177.

262 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi.

Haklarında ihraç kararı verilenlerin 106'sının Milli Eğitim Bakanlığı görevlisi, 60 tanesinin ise çeşitli üniversitelerde akademisyen olduğu duyuruldu.

Kararnamede 53 ordu mensubu için de ihraç kararı yer alıyor.

Aynı kararname ile Hatay'da yayın yapan bir radyo kanalı olan Hatmar FM ile yine Hatay'da yayın yapan "YEK" isimli televizyonun kapatıldığı aktarıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Resmi GazeteOcakKanun Hükmünde KararnameAynıAnadolu AjansıBeyinByLockGazeteAjansıAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıAralıkGSMByLockIPSilahlı KuvvetleriMilli Eğitim BakanlığıHatayHatmar FM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24