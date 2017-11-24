69 sanıklı FETÖ davasında 5 tahliye, 1 tutuklama

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Ak Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz\'in de aralarında bulunduğu 69 sanıklı FETÖ/PDY davasına, bugün de devam edildi. Duruşmanın üçüncü gününde ara kararını açıklayan mahkeme, 5 sanığın tahliyesine hükmetti, 1 kişi ise tutuklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın üçüncü gününde tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. Ali Mete Katırcıoğlu, Kubilay Baysal, Ekrem Oğuş, Ali Oğuz Önder, Orhan Sakin, Durdu Çalışkan, Abdullah Oğuztaş, Şeref Özdemir, Suat Özsoy, İbrahim Ezinç, Gürbüz Çolak ve Oğuz Mahmut tanık olarak ifade verdi. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıklara ve avukatlarına tanık ifadelerine ilişkin beyanları soruldu.

Tutuklu sanık Cüneyt Gazezoğlu, savunmasında “Karaciğer hastalığım nedeniyle hayatım risk altında. 60 gün boyunca tedavi gördüm, halen tedavim devam ediyor. 15 aydır tutukluyum. 3 aydır çok zor günler geçiriyorum, 3 ay bana 3 yıl gibi geçti. 3 aydır banyo yapmıyorum enfeksiyon kapmamak için, 3 aydır kirliyim, leş gibiyim. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Tutuklu sanık Suat Somyürek ise, “Ben Hasan Ali Kilci Bey\'in önerisi ile Kayseri Genç Girişimciler Derneği’ne geçtim. Hasan Ali Kilci beyin FETÖ ile mücadelesini herkes biliyor. 17-25 Aralık’tan önce sadece GESİAD üyeliğim vardı, yönetimde iken hiçbir yurt içi ve yurt dışı faaliyetim olmadı. Böyle bir gecede hiçbir kişiyi mağdur etmemiz söz konusu değildir. Allah bir daha bize bugünü göstermesin. Ne kadar milliyetçi, devletçi ve bayrakçı olduğumu sizlerin takdirine bırakıyorum. Dışarıda herkes ülkemize saldırıyor, içeride birlik ve dirliğe ihtiyacımız var. Çocuklarım, eşim mağdur. Bugün ağlamamaya söz verdim, ağlamayacağım, yoksa malzeme oluyorum” dedi.

Önceki duruşmada, etkin pişmanlık ifadesi yetersiz olduğu için tekrar tutuklanan sanık Nurettin Okandan, o dönem büyükşehir belediye başkanı olan Mehmet Özhaseki ile birlikte 2011 yılı sonlarında ABD\'ye gittikleri fotoğrafı mahkeme heyetine sundu. Okandan savunmasında, \"Amerika\'da kısa bir süre Fetullah Gülen\'in bulunduğu yere de gitmiştik. Programı Mehmet Yeter isimli kişi ayarladı. Yarım saat gittik, geldik\" dedi.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti ara kararını verdi. Tutuklu sanıklar Ersin Kıranatlıoğlu, Nurettin Okandan, Mesut Haskahveci, Cüneyt Gazezoğlu ve Osman Köseoğlu\'nun tahliyesine karar veren mahkeme, telefonunda örgütün kriptolu iletişim programı eagle çıktığı belirtilen tutuksuz sanık Ahmet Özkemah\'ın ise tutuklanmasına hükmetti.