68'liler, Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceğini açıkladı

68’liler, 282 imzalı bildiri ile 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a desteklerini iletti. Edirne Cezaevi’nde tutulan Demirtaş’a gönderilen destek imzalarında Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç) Genel Sekreteri Ruhi Koç’un mesajı da yer aldı.

68’liler, 7 Haziran 2015 genel seçimleri için de HDP’yi destek kararı almıştı. O dönem yapılan açıklamada “Biz aşağıda imzaları bulunan 68liler; Barış, Demokrasi, Eşitlik ve Adalet Mücadelesi doğrultusunda HDP’yi genel seçimlerde desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verilmişti.

Bildiride, "Sevgili Kardeşim Selahattin, En başta direncine, mizah gücüne ve kararlılığına olan saygımı dile getireyim. Seninle en son 7 Haziran seçimleri arifesinde HDP Genel Merkezindeki basın açıklamasında beraberdik. O gün sana 142 imzalı 68’lilerin destek bildirisini sunmuştuk. Şu anda birlikte bir basın açıklaması yapamıyoruz ama ayrı da olsak yüreklerimiz beraber atıyor ve sana bu kez 282 imzalı 68’lilerin destek bildirisini sunuyorum. Kısa bir süre içinde siyasi ortamın değişeceğine ve seni aramızda göreceğimize olan inancım ve umudum tamdır. Devrimci selamlarımla gözlerinden öperim sevgili kardeşim." ifadeleri yer aldı.