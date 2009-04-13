68’liler Birliği Vakfı Başkanı gözaltında





68'liler Birliği Vakfı Başkanı Sönmez Targan, "Ergenekon" soruşturması kapsamında vakfın Genel Sekreteri Namık Kemal Boya'nın da gözaltına alındığını bildirdi.



Targan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ergenekon" davasının bugünkü dalgayla yeni bir boyut kazandığını kaydederek, şunları ifade etti:



"İçlerinde vakfımız Genel Sekreteri Namık Kemal Boya'nın da bulunduğu çok sayıda aydın, bilim insanı, sivil toplum kuruluşları yöneticisinin evlerinde aramalar yapılırken kimileri de gözaltına alınmış bulunmaktadır. Hiçbir çağdaş hukuk devletinde olması dahi düşünülemeyen böylesi bir uygulama Türkiye'nin bir polis devleti olmasına doğru gidişinin açık ve net göstergesidir."

