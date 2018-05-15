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68 yaşındaki kadın, 5'inci kattan atlayarak intihar etti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, oturduğu apartmanın 5'inci katından kendini boşluğa bırakan Şerife P

15 Mayıs 2018 23:43

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, oturduğu apartmanın 5\'inci katından kendini boşluğa bırakan Şerife P. (68), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi\'nde bulunan apartmanın 5\'inci katında meydana  geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan evli ve 3 çocuk annesi Şerife P., evde kimse yokken 5\'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Şerife P.\'nin yere düştüğünü gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şerife P.\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen Şerife P.\'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şerif P.\'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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