-68 İNTERNET SİTESİNE "ENGELLEME" BİLDİRİMİ ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı siyasetçilere ilişkin internette yayımlanan görüntüler konusunda, toplam 68 internet adresi içeriğine erişimin engellenmesi için ilgililerine bildirimde bulunulduğunu, bunlardan 3'ünün içerik çıkarmadığından alan adı ya da alt adından tümüyle erişime engellendiğini, 2 İnternet sitesi ile ilgili içerik çıkarma işleminin devam ettiğini açıkladı. BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, ''Bir siyasi partinin mensupları hakkında internet ortamında kamuoyuna yansıyan içerikler kapsamında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesinden iki, Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesinden bir ve Bakırköy 9. Sulh Ceza Mahkemesinden bir karar olmak üzere dört mahkeme kararının intikal ettiği'' bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu kararların gereği kapsamında ilgili İnternet sitelerinin yetkilileriyle irtibat kurulmak suretiyle ivedilikle işlem tesis edilmiştir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına intikal eden toplam 68 İnternet adresi içeriğiyle ilgili olarak bu içeriklere erişimin engellenmesi yönünde İnternet sitesi ilgililerine bildirimde bulunulmuştur. Bahse konu görüntüler; 5651 sayılı Yasanın 8. Maddesinde sayılan müstehcenlik suçu kapsamında yargı kararları ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına intikal etmiş olup yargı süreci dahilinde işlemler icra edilmektedir. Mahkeme kararlarında bulunan İnternet sitelerinin bir kısmı kamuoyunca bilinen ve çok sayıda kullanıcısı olan İnternet adresleridir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca gerçekleştirilen uyar-kaldır yöntemi ile sadece suça konu kısımların çıkartılması sağlanmış böylece kullanıcı sayısı yüksek bu sitelere erişim imkanı devam ettirilmiştir. Dört mahkeme kararına konu 68 İnternet adresinden 3 tanesi içerik çıkarmadığından alan adı ya da alt adından tümüyle erişime engellenmiş, 2 İnternet sitesi ile ilgili içerik çıkarma işlemi devam etmektedir. Bilindiği üzere, internet sitelerinden içerik çıkartılmadıkça sadece internet sitesine erişimi engellemek alternatif yollardan aynı içeriğe ulaşılmasını önleyememekte, dolayısıyla suça konu içeriğe ulaşılmaya devam edilmektedir.''