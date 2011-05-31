-677 DOKUNULMAZLIK DOSYASI SEÇİMLERİ BEKLİYOR TBMM (A.A) - 31.05.2011 - Meclise 23. Dönem'de gelen bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar için 12 Haziran'da yapılacak genel seçimden sonra yeni bir süreç başlayacak. TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, yeni sürece hazırlık amacıyla dokunulmazlık dosyalarını tasnif etti. Komisyon, dönem boyunca Meclise gelen ve hakkında hiçbir işlem yapılmayan 677 dosyayı TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğüne gönderdi. Komisyonda görüşülerek hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasının dönem sonuna bırakılması kararı verilen 75, çeşitli gerekçelerle iade edilen 4, Anayasa Mahkemesinin 11 Aralık 2009 tarihinde kapatma kararı verdiği DTP'nin milletvekilliği düşen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk hakkındaki 41 dosya ile birlikte toplam 120 dosya dışında kalan 677 dosya, yeni dönemde milletvekillerinin seçilip seçilmeme durumuna göre yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Milletvekili seçilenlerin dosyaları komisyona geri gönderilecek, seçilemeyenlerin dosyaları ise Başbakanlık aracılığıyla ilgili mahkemelere iletilecek. Komisyona intikal eden toplam 797 dosya 149 milletvekiline ait. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin dosyaların milletvekillerinin partilerine göre dağılımına bakıldığında; 127'si AK Parti, 88'i CHP, 545'i BDP, 35'i MHP ve 2'si ise bağımsız milletvekiline ait bulunuyor. Milletvekillerinin partilere göre dağılımında ise 75'i AK Parti, 35'i CHP, 19'u BDP, 18'i MHP, 2'si bağımsız milletvekilinin.