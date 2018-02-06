672 ve 673 sayılı KHK'lar 1,5 yıl sonra TBMM'de görüşülerek yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde kararnameler görüşüldü.

1 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 672 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yürürlüğe gşrmesinden tam 1,5 sene sonra Genel Kurul'da kabul edildi ve yasalaştı.

672 sayılı kanun Hükmünde Kararname kamu kurum ve kuruluşlarından personel ihraç edilmesini kapsıyor.

673 sayılı KHK ise personelle ilgili kurallar ve özel öğretim kurumlarını ilgilendiren hükümlerden oluşuyor.

TIKLAYIN - 672 ve 673 sayılı KHK'da yer alan hükümler

Anayasa KHK'ların görüşülmesine ilişkin ne diyor?

Anayasa'nın 121. maddesinde OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ların TBMM'de görüşülmesi konusunda "Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir" hükmü yer alıyor. Anayasa'nın ilgili hükmü şöyle:

MADDE 121. – Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

119 uncu madde uyarınca ilân edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.

TBMM İç Tüzüğü '30 gün içinde görüşülür' diyor!

TBMM İç Tüzüğü'nün 128. maddesinde "Kanun hükmünde kararnamelerle, kanun tasarı ve tekliflerinden önce, ivedilikle en geç otuz gün içinde görüşülür ve karara bağlanır. Komisyonlarda en geç yirmi gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan kanun hükmünde kararnameler Meclis Başkanlığınca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınır." maddesi yer alıyor.

MADDE 128- Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri gereğince çıkarılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmünde kararnameler, Anayasanın ve İçtüzüğün kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi için koyduğu kurallara göre ancak, komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer kanun hükmünde kararnamelerle, kanun tasarı ve tekliflerinden önce, ivedilikle en geç otuz gün içinde görüşülür ve karara bağlanır. Komisyonlarda en geç yirmi gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan kanun hükmünde kararnameler Meclis Başkanlığınca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınır.