67 yıllık 'işçi takımı' Karabükspor darboğazda

Süper Lig’le ilk kez 1993-94 sezonunda tanışan Kardemir Karabükspor, 9 sezonun ardından yaşadığı finansal kriz ve yönetim boşluğuyla adeta can çekişir duruma geldi.

67 yıl önce Demir Çelik fabrikalarında çalışan işçiler tarafından kurulan ve 48 yıl önce iki amatör takımın birleşmesiyle profesyonel liglerde boy gösteren bugünkü adıyla Kardemir Karabükspor, finansal krizi aşmanın yolunu ararken, 1 aydır boş kalan kulüp başkanlığı için aday bulmakta da zor bir süreç yaşıyor.

Karabükspor, bu sezon geride kalan 14 haftada aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 8 puan toplayarak sportif başarısızlığın yanı sıra ekonomik olarak da çıkmaz içerisine girdi. Sezonun 11. haftasında daha önce yaklaşık 10 sezon kulübe başkanlık yapan Hikmet Ferudun Tankut ve yönetiminin istifa etmesinin ardından boşluk içerisine giren Karabükspor’da taraftar gözünü 11 Aralık’ta yapılacak olağanüstü kongreye dikti.

Daha önce 3 kez ertelenen ve 11 Aralık Pazartesi günü 4. kez gerçekleşecek olan kongreye başkan adayı çıkması için bölge milletvekili ve Karabükspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Şahin’in yanı sıra kentin önde gelenleri yoğun çaba sarf ediyor.

Şehir ve taraftar daha önce 3 kez yeterli çoğunluk sağlamadığı ve aday bulamadığı için 11 Aralık Pazartesi gününe ertelenen kongre öncesi takımı ve kulübü toparlayacak yeni bir başkan adayının belirlenmesi adına umutlarını sürdürüyor.

1937 yılında Türkiye’nin ilk ağır sanayisinin temelinin atıldığı Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin kurulmasıyla 13 haneli bir köyden adeta yeni bir kent olarak doğan Karabük, 1939 yılında ilk yerli ve milli demirini üretmenin yanında Türk sporunda da adını duyurmaya başladı.

1938 yılında fabrikanın Yüksek Fırın montajında görevli mühendis İngiliz Mr.Lain’den demir üretmenin yanı sıra futbol oynamayı da öğrenen işçilerin kurduğu Demir Çelikspor ile tarihi başlayan futbol takımı, 1940’lı yıllarda mücadele ettiği Zonguldak Amatör Kümelerde başarılı bir grafik çizmişti. Futbol takımının yanında aynı isimle bisiklet, tenis ve güreş gibi spor dallarında da sembolleşen Demir Çelikspor 1950 yılında kurulan Karabük Gençlik Spor ile 1969 yılında birleşerek kırmızı-mavili renkler altında o dönemki adıyla Demir Çelik Karabükspor adıyla profesyonelliğe ilk adımını attı.

1969-1970 sezonunda 3. Lig'de profesyonel liglerde ilk kez mücadele etmeye başlayan Kardemir Karabükspor 48 sezon içinde 4 sezon Türkiye 3. Lig, bir sezon statü gereği amatör lig, 34 sezon 1. lig ve 2. lig, bu sezonla birlikte 10 sezon ise Süper Lig'de mücadele etti.

İlk yerli ve milli Türk demirini üreten işçilerin İngiliz mühendisin antrenörlüğünde kurulan ve daha sonra iki amatör takımın birleşmesiyle "işçi takımı" diye anılan ve demir çelik işleri ile KARDEMİR AŞ’nin sponsorluğunda ayakta duran Kardemir Karabükspor, 10. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de hem finansal hem de yönetimsel krizle boğuşuyor.

Zonguldak’a bağlı ilçe iken 1993-1994 sezonunda ilk kez yer aldığı Süper Lig'de 28 puanla aynı yıl bir alt lige düşen kırmızı-mavili ekip aradan geçen 3 yıl sonra 1997-1998 sezonunda ikinci kez Süper Lig'e yeniden merhaba demişti. 1998-1999 sezonunda ikinci kez bir alt lige düşen Karabükspor aradan geçen 11 yıl sonra 2010-2011 sezonunda Süper Lig'e çıkma başarısı gösterip 5 sezon sonrasında 2014-2015 sezonunda üçüncü kez bir alt lige düşmüştü.

Düştüğü sezon tarihinde ilk defa UEFA’ya katılarak Fransa'nın St.Etienne takımına penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup olarak elenen Karadeniz temsilcisi bir yıl sonra dördüncü kez çıktığı 2015-2016 sezonunda başarılı bir grafik sergilemişti.