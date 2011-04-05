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67 YAŞINDA, 65 YIL CEZAYA ÇARPTIRILDI ANTALYA (A.A)

05 Nisan 2011 16:33

-67 YAŞINDA, 65 YIL CEZAYA ÇARPTIRILDI ANTALYA (A.A) - 05.04.2011 - Antalya'da, geçen yıl uydudan yayın yapan Akdeniz Radyo Televizyonu (ART) Muhasebe Müdürünü tabancayla öldüren, aynı kurumda çalışan 4 kişiyi yaralayan televizyonun güvenlik görevlisi, 65 yıl, 6 ay, 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Antalya'da 23 Temmuz 2010'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Akdeniz TV'de, kasasında 50 liranın eksik çıkması sonucu  Muhasebe Müdürü Simhan Dernek'i (35) tabancayla vurarak öldüren, Bilgi İşlem Sorumlusu Hüseyin Yıldırım, montaj görevlisi Serdar Bayrambey, Bayrambey'in, şirketin güvenlik amiri babası Selahattin Bayrambey ve güvenlik görevlisi Hakan Batur'u yaralayan güvenlik görevlisi emekli polis memuru Fikret Tosun'un (67) yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Karar duruşmasında son savunması istenen Fikret Tosun, ''Yaralananlardan ve maktul mirasçılarından özür diliyorum'' dedi. Sanık Tosun, ''kasten insan öldürmek'' suçundan 25 yıl, ''kasten insan öldürmeye tam teşebbüs'' ve ''bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık'' suçlamalarından toplam 40 yıl, 6 ay, 20 gün olmak üzere toplam 65 yıl, 6 ay, 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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