67 ilin bütçesi açık verdi

Rekor düzeyde bütçe açığıyla yıllık hedefini yılın ilk iki ayında dolduran Türkiye’de 81 ilden 67'sinin bütçesi açık verdi. Geçen yılın aynı döneminde 64 ilin bütçesi açık vermiş, buna rağmen toplamda 496 milyon TL fazla verilmişti. Bu yıl iki aylık dönemde ise 67 ilin verdiği açıkla toplamda bütçe açığı 10 milyar 359 milyon TL oldu.



Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan belirlemeye göre, yılın ilk iki ayında 67 ilin bütçesi açık, 14 ilin bütçesi fazla verdi. En fazla açığı 237 milyon TL ile Diyarbakır, 168 milyon TL ile Van, 164 milyon TL ile Erzurum verdi.



Yılın ilk iki ayında en çok bütçe fazlasını 11 milyar 898 milyon TL ile İstanbul, 3 milyar 56 milyon TL ile Ankara, 3 milyar 21 milyon TL ile Kocaeli oldu. İzmir de 2 milyar 41 milyon TL ile bütçe fazlası veren illerde dördüncü sırada yer aldı. Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, Kırklareli, Muğla, Nevşehir, Rize, Tekirdağ, Zonguldak bütçe fazlası veren diğer illeri oluşturdular.



En çok bütçe fazlası veren illerde fazlanın geçen yılın aynı dönemine göre gerilemesi dikkat çekti. Ankara'nın bütçe fazlası 303, İstanbul'un 153, İzmir'in 268, Kocaeli'nin 523 milyon TL azaldı.



Özellikle Kocaeli'deki yüzde 14.8'lik gerileme sanayideki yavaşlamayı ortaya koydu. Toplamda yüzde 2 bin 187 bütçe açığı artışı yaşanan bütçede birçok ilde de yüzde 600'leri bulan gerilemeler görüldü.



Geçen yılın ilk iki ayında ise 63 ilin bütçesi açık, 18 ilin bütçesi fazla vermişti. Buna rağmen, fazla veren illerin fazla tutarının yüksekliği nedeniyle genelde bütçe 496 milyon TL fazla vermişti.

