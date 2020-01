67. Berlin Film Festivali, Fransız Yönetmen Etienne Comar'ın 'Django'nun Dünya Prömiyeri'yle başladı

Levent Arslan

67. Berlin Film Festivali, Berlinale, Fransız yönetmen Etienne Comar'ın "Django" filminin Dünya Prömiyeriyle başladı.

Bu yıl bütçesi yaklaşık 25 milyon euro olarak açıklanan Berlinale’nin Kırmızı Halı’sında yürüyen konuklar arasında Fatih Akın, Sibel Kekilli, Can Dündar, Aylin Tezel ve Thomas Arslan da yer aldı.

9. Şubat 2017 saat 19:30’da açılış konuşmaları ardından 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin - Berlinale Etienne Comars’ın Django filmi ile yola çıktı.

Django aynı zamanda uluslararası yarışma programında da yer alıyor. Film ünlü besteci ve gitarist roman kökenli Django Reinhardt’ın 1943 yılında işgal altındaki Paris’ten kaçışını anlatıyor.

7 bin 500 film arasından seçilen 399 film gösterilecek

Bunlardan 125’i ise kadın üretimi olan eserler. Toplamda ise 74 Alman filmi var. Django’nun yanı sıra festivalde toplam 18 film Altın Ayı için yarışacak. Alman yönetmen Thomas Arslan’ın “Helle Nächte” (Aydınlık Geceler) Fin yönetmen Aki Kaurismäki’nin “Toivon tuolla puolen” (Umudun Öbür Yüzü), Alman yönetmen Volker Schlöndorff’un “Rückkehr nach Montauk” (Montauk’a Dönüş), Sally Potter’ın “The Party” (Parti) Altın Ayı için mücadele eden filmler arasında dikkat çeken yapımlar.

Bu bölümde yarışma dışı olarak ise Danny Boyle’ın yönetmenliğini yaptığı Trainspotting filminin ikincisi “T2 Trainspotting,” James Mangold yönetmenliğinde X-Men serisinin son filmi “Logan” gibi filmler yer alıyor.

Uluslararası juri’nin başkanlığını bu sene yönetmen ve senarist Paul Verhoeven üstleniyor. Diğer Juri üyeleri Dora Bouchoucha Fourati (Tunus), Olafur Eliasson (İzlanda), Maggie Gyllenhaal (ABD), Julia Jentsch (Almanya), Diego Luna (Meksika) ve Wang Quan'an (Çin).

Festivale katılan Richard Gere dün festival açılışı öncesi Angela Merkel ile görüştü. Festivale bu sene de her sene olduğu gibi yine büyük yıldızlar katılıyorlar. Richard Gere yanı sıra Penelope Cruz, Catherine Deneveu, Ethan Hawke, Cillian Murphy ve Robert Pattinson, Cécile de France, Sienna Miller, Kristin Scott Thomas, Geoffrey Rush, Hugh Jackman, Nina Hoss, Moritz Bleibtreu, August Diehl, Bruno Ganz ve Hanna Schygulla bunlar arasında yer alan kimi isimler.

Berlinale John Hurt’u unutmuyor. 1990’dan itibaren Berlinale’de 12 filmi ile yer alan ve çok kısa bir süre önce ölen büyük oyuncu John Hurt festivalde filmleriyle özel bir bölümde anılacak. 43 ülkeden 51 film gösterileceği Panaroma bölümünde Türkiye'den Ceylan Özgün Özçelik'in ilk yönetmenlik denemesi olan “Kaygı” gösterilecek ve Türkiye’den festival boyunca gösterilecek tek film olan “Kaygı” Berlin’de Dünya prömiyerini yapacak.

Filmin festival sayfası ve gösterim tarihleri:

Ceylan Özgün Özçelik, geleceğin yönetmen, prodüktör ve senaristleri için düzenlenen Berlinale Talents programı kapsamında bir panele katılarak, sinemada eleştiri konusunu tartışacak.

Eleştirmen Senem Aytaç’ın da katılacağı panelde, sinema sektörü açısından Türkiye’deki son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. 67. Berlin Film Festivali'nde FIPRESCI Jürisinin başkanlığını Alin Taşçıyan üstlenirken en aktif sinema yazarımız Kerem Akça da jüri üyelerinden biri olacak.

Festivalin diğer FIPRESCI jüri üyeleri ise şöyle:

Dubravka Lakic (Sırbistan), Denise Bucher (İsviçre), Alejandra Trelles (Uruguay), Rüdiger Suchsland ve Jennifer Borrmann (Almanya) Sasja Koetsier (Hollanda), Rasha Hosny (Mısır). Forum’da bu yıl toplam 43 deneysel ve avangard film var.

Retrospektif bölümünde ise bu sene tarihi bilim-kurgu filmleri yer alacak. Damak tadı sinemada gösterilecek filmler ile ise yemek, kültür ve siyaset üzerine düşünülecek. Kısa Filmler yine önemli bir bölüm oluşturacak ve bu alanda büyük miktarlarda para ödülleri dağıtılacak. Bu sene ayrıca Alman Filmleri de ayrı bir bölüm olarak festivalde yer alıyor.

Elif Dağdeviren ve ekibi Berlinale’ye yoğun bir çalışma temposu ile hazırlandı ve 54. Antalya Film Festivali’nde bu çalışmaların sonuçlarına şahit olacağız.

Festivalde Altın Ayı için yarışacak filmler:

"Rückkehr nach Montauk" Volker Schlöndorff (Almanya), Nina Hoss, Stellan Skarsgård, Susanne Wolff

"Helle Nächte" von Thomas Arslan (Almanya) Georg Friedrich, Tristan Göbel, Marie Leuenberger

"Beuys" Andres Veiel (Almanya)

"Wilde Maus" Josef Hader (Avusturya) Josef Hader, Pia Hierzegger, Georg Friedrich, Denis Moschitto

"Django" Etienne Comar (Fransa)Reda Kateb, Cécile de France

"The Party" Sally Potter (İngiltere), mit Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

"The Dinner" Oren Moverman (İsrail/ABD), Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Chloë Sevigny

"The Other Side of Hope" ("Toivon tuolla puolen") Aki Kaurismäki (Finlandiya)

"Félicité" Alain Gomis (Fransa)

"Pokot" Agnieszka Holland (Polonya)

"On the Beach at Night Alone" ("Bamui haebyun-eoseo honja") Hong Sang-soo (Güney Kore)

"Joaquim" Marcelo Gomes (Brezilya)

"Mr. Long" Hiroyuki Tanaka alias Sabu (Japonya)

"Ana, mon amour" Calin Peter Netzer (Romanya)

"Colo" Teresa Villaverde (Portegiz)

"On Body and Soul" ("Teströl és lélekröl") Ildiko Enyedi (Macaristan)

"Una Mujer Fantástica" Sebastián Lelio (Şili)

"Einen schönen Tag noch" ("Hao ji le") Liu Jian (Çin)