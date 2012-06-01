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Yaşam

6654 metrede konser verdiler!

Çeşitli ülkelerden 8 müzisyen, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için Nepal'deki Mera Zirvesi'nde konser verdi

01 Haziran 2012 19:22

İngiltere, Fransa, İskoçya, Polonya ve Danimarka’dan müzisyenlerin Everest zirvesinin yakınında, 6654 metre yükseklikteki Mera zirvesinde verdiği konseri, 15 diğer dağcı 10’ar dolar ödeyerek izledi.

 
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Grubun lideri Oz Bayldon, Nepal’in başkenti Katmandu’da duygularını, "Parmaklarım donuyordu. Birkaç dakika sonra gitarı çalmak çok zor hale geldi, ancak devam ettim. Kendimi 90 yaşındaki bir astımlı gibi hissettim" diye anlattı.
 
Müzisyenlerin gitarlarını ve diğer müzik malzemelerini yerel hamallara taşıttığı belirtildi. Grubun 10 kişi olarak yola çıktığı, ancak yolda hastalanan 2 kişinin zirveye ulaşamadığı ifade edildi. Bayldon, 2005’te de benzer bir rekora imza atmış, ancak bu rekor 2 yıl sonra Alman ve Bolivyalı müzisyenler tarafından 6069 metrede kırılmıştı. Guinness’in yeni konseri rekor olarak doğrulamadan önce kanıtları beklediği kaydedildi.

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6654 metre konser

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