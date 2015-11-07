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Dünya
Deutsche Welle

66 yıl sonra gelen tarihi buluşma

Çin ve Tayvan devlet başkanları 1949’dan bu yana ilk kez biraraya geldi. Liderler birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

07 Kasım 2015 14:32


Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tayvanlı mevkidaşı Ma Ying-jeou Singapur'da bir otelde bir araya geldi. "Biz bir aileyiz" diyen Şi, "Hiçbir gücün Çin ve Tayvan'ı birbirinden ayıramayacağını" söyledi. Tayvan Devlet Başkanı Ma ise iki ülke arasındaki ilişkilerin ciddiyet, sabır ve deneyimle inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Farklılıklardan doğan problemlerin barışçıl bir yolla çözülmesi gerekiyor'' diye konuştu.

Liderler gazetecilerin karşısına çıktıktan sonra özel görüşmelerine devam ettiler. Görüşme sonrasında ortak bir açıklama yapılması ya da iki ülke arasında herhangi bir anlaşma imzalanması beklenmiyor.

Yeni bir sayfa açılıyor

Çin, Tayvan'ı ayrılıkçı bir eyaleti olarak kabul ediyor. Komünist Parti'ye karşı yürüttüğü iç savaşı kaybeden Milliyetçi Parti taraftarları 1949'da Tayvan'a kaçmıştı.

Ancak iki ülke arasındaki gergin ilişkide 2008 yılında Tayvan'da bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleme Partisi'nin seçimleri kaybetmesinin ardından değişim rüzgarları esmeye başlamıştı. Çin'in kıta kesimiyle Tayvan arasında düzenli charter uçuşları başlarken, iki taraf arasında başta doğrudan ulaşım, haberleşme ve turizm olmak üzere ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla kurulan Tayvan Boğazı İlişkileri Derneği ve Tayvan Boğazı Değişim Vakfı uzun yıllar aradan sonra bir araya gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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