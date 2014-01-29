650 milyon TL'lik borçla 'iflas erteleme' rekoru kırıldı!

Türkiye’nin dev şirketleri ile çalışan jeneratörcü Kırcı Group, 650 milyon TL’yi aşan borçla iflas erteleme istedi. Bu rakam, bugüne kadar yapılan başvurular arasındaki en yüksek borç olarak kayıtlara girdi. İki kamu bankasının alacağı 300 milyon TL’yi aşıyor.

Mali zorluk yaşayan şirketlerin son 10 yıldır yaptıkları iflas erteleme başvurularında bir ilk yaşandı. Türkiye’nin dev şirketleri ile çalışan Kırcı Group 650 milyon TL’yi aşan borçla iflas erteleme istedi. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, bu rakam, bugüne kadar yapılan başvurular arasındaki ‘en yüksek borçlu’ olarak kayıtlara girdi. Mahkeme şirketler hakkında tedbir kararı verdi; kayyum atadı. Borcun önemli bir bölümü bankalara. İki kamu bankasının alacağı 300 milyon TL’yi aşıyor. Kırcı Jeneratör’ün müşterileri arasında Zorlu Center da bulunuyor.

Şirketler borca batık

Marmaray’ın ikinci tüneli için de teklif veren Kırcı Group içinde girdiği mali darboğazı aşamayınca geçtiğimiz yılsonunda mahkemenin yolunu tuttu. Tuzla Akfırat’ta bulunan Kırcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş., Kırcı Elektronik Sanayi ve KRC Gayrimenkul Yatırım şirketlerinin borca batık olduğu bildirildi. Şirket avukatı Serkan Yelgin yaptığı başvuruda, şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için mahkemeden tedbir kararı istedi. Mahkeme, sunulan iyileştirme raporu yanı sıra bilirkişi raporu da istedi. Aralarında Prof. Dr. Selçuk Öztek’in de olduğu 4 kişilik heyet raporlarını mahkemeye sundu.

İki bankanın alacağı 300 milyon TL

Raporda üç şirketin ayrıntılı bilançolarına yer verildi. Şirketlerin borca batık olduğu raporda vurgulandı. Şirket bilançolarına göre üç şirketin toplam borcu 650 milyon TL’yi aşıyor. Söz konusu borcun yüzde 80’i aşan bölümü banka ve leasing şirketlerine. Alacaklı bankalar arasında yer alan 2 kamu bankasına olan borç ise 300 milyon TL’yi aşıyor. Grubun amiral gemisi konumundaki Kırcı Elektronik’in 2012’de 94,2 milyon TL net kâr geçen yıl ise 14,9 milyon TL zarar ettiği bilgisi raporda yer aldı. Raporda Kırcı Elektronik’in normalde borca batık olmadığı ancak, Kırcı Elektronik için alınan krediye kefil olması nedeni ile borca batık duruma geçtiğine işaret etti.

Mahkeme, bilirkişi raporunun sunulduğu 13 Aralık 2013’te üç şirket için de tedbir kararı verdi. Bu kararla birlikte, şirketler alacaklılara karşı korumaya alınmış oldu. Mahkeme, hukukçu Yurdakul Tuncer ile Mali Müşavir Serdar Kıyat’ı da kayyum olarak atadı. İflas erteleme kararı ise yapılacak yargılama sonrası verilecek. Mahkeme ilk duruşma için önümüzdeki 11 Şubat’a gün verdi.

'Rakam çok büyük'

Son 10 yılda bir çok iflas erteleme dosyasına bakan Av. Satılmış Şahin “Bu büyüklükteki bir borç için bir iflas erteleme görmedim. İlk kez duyuyorum bu büyüklükte bir rakam. Ki bugüne kadar önümüze gelen veya benim bildiğim 150-200 milyon liralık borçlardı. Burada rakam çok büyük. Bu borç hangi kaynaklarla karşılanacak ona bakmak lazım” dedi. Av. Şahin, iflas, iflas erteleme başvurularında artış gözlemlediklerini aktararak, bu durumun ekonominin genel gidişatına yönelik önemli bir veriye işaret ettiğini söyledi.

'Tedbir amaçlı bir karar'

Şirketler adında iflas erteleme isteyen Avukat Serkan Yelgin ise iflas erteleme kararının bir tür tedbir amaçlı olduğuna işaret ederek “Kırcı Group Türkiye’nin dev firmalarına kiralama hizmeti veriyor. Aynı zamanda bu hizmeti verebilen tek jeneratör kiralama firması. Önemli olan şirketin ayakta kalmasıdır. İflasına karar verilen şirketin borçları ödeme imkânı yok oluyor. Burada amaç aynı zamanda alacaklıların da korunmasıdır. İflas erteletme esasında kötü bir uygulama