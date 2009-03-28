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Yaşam

650 bin öğretmenin ek ders ücretleri kesilecek

Türk Eğitim -Sen Genel Başkanı Koncuk, yerel seçimden dolayı okulların tatil edilmesiyle 650 bin öğretmenin ek ders ücretinin kesileceğini söyledi.

28 Mart 2009 02:00

Türk Eğitim -Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yerel seçimden dolayı okulların bir gün tatil edilmesiyle ilgili, "30 Mart tarihinde izinli sayıldığı için 650 bin öğretmenin bir haftalık ek ders ücreti kesilecektir" dedi.

Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarının yerel seçimlerin ardından okulların tatil edileceği yönünde önceden duyumlar aldığını belirterek, öğretmenlerin ücret kaybı yaşamaması için görevli-izinli sayılmaları talebini 13 Mart 2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yazıyla bildirdiklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 30 Mart tarihinde okulların tatil edileceğini duyurduğunu anımsatan Koncuk, 29 Mart seçimlerinde görev alacak olan öğretmenlerin, 30 Mart tarihinde görevli-izinli sayılmamaları halinde ciddi bir hak kaybıyla karşı karşıya kalacaklarını ileri sürdü. Koncuk açıklamasında, "30 Mart tarihinde izinli sayıldığı için 650 bin öğretmenin bir haftalık ek ders ücreti kesilecektir" ifadesine yer verdi.

İsmail Koncuk, konuyu MEB Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül'le de görüştüklerini belirterek, Özgül'ün konuyu Bakan Çelik ile değerlendirdiklerini ve öğretmenleri mağdur etmek istemediklerini ifade ettiğini kaydetti.

Özgül'ün, "Öğretmenlerin görevli izinli olmaları için Bakanlar Kurulu Kararı olması gerektiğini söylediğini" öne süren Koncuk, "Müsteşar Özgül, bu karar için de geç kalındığını, önümüzdeki dönemlerde bu konuda tedbir alınacağını ifade etmiştir" dedi.

Mağduriyetin giderilmesi için Başbakanlığa da başvuru yaptıklarını bildiren Koncuk, "Bakanlar Kurulu'nun acil olarak toplanmasını ve öğretmenlerin 30 Mart tarihinde görevli-izinli sayılması için karar alınması gerektiğini talep ettiklerini" kaydetti.

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