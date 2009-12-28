65 yıllık vatan özleminde son günler

T24- Gürcistan Hükümeti tarafından çıkarılan, Ahıska Türklerinin topraklarına dönmesini sağlayacak “Vatana Dönüş Yasası”nın süresi 31 Aralıkta dolacak. Sürgünden bu yana 65 yıldır vatan özlemi çeken Ahıska Türklerinin önemli kısmı, imkansızlıklar ve yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu yasadan faydalanamadı.



2. Dünya Savaşı devam ederken Sovyetler Birliği'nin o dönemki lideri Stalin'in emriyle bir gecede evlerinden çıkartılarak, hayvan vagonlarıyla Sibirya'ya ve Orta Asya bozkırlarına sürülen Ahıska Türkleri, sürgünün yaşandığı 1944 yılından bu yana vatan özlemi çekiyor.Vagonlarla yolculuk sırasında 17 binden fazlası çocuk olmak üzere 30 bin kişinin öldüğü “kara gün”ün acısını halen derinden hisseden Ahıska Türkleri, topraklarına dönecekleri günü iple çekiyor. Gürcistan Hükümeti, Ahıska Türklerinin topraklarına dönmek için bir süre önce “Vatana Dönüş Yasası” çıkardı. 9 ülkede yaşayan 600 bine yakın Ahıska Türkünün önemli bir kısmı, imkansızlıklar ve yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 31 Aralıkta sona erecek yasadan faydalanmak için başvuru yapamadı.

Başvuru için inanılmaz şartlar koşuldu



Sürgüne Uğramış Ahıska Türklerinin Haklarını Koruma Merkezi Başkanı Paşa Alihan, sürgünden bu yana geçen 65 yıllık sürede çok acılar çektiklerini, birçok kişinin vatan özlemiyle hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, ABD ve Türkiye'de yaklaşık 600 bin Ahıska Türkü'nün yaşadığını ifade eden Alihan, şöyle konuştu:

“Yıllardır vatanımıza kavuşmak için mücadele verdik ve geri dönüş yolu açıldı. Türkiye ve Avrupa Konseyi'nin yoğun çabaları sonucunda Gürcistan Hükümeti 2007 yılında 'Vatana Dönüş Yasası' çıkardı. Bu yasanın süresi 31 Aralıkta dolacak. Yani 31 Aralıktan sonra 65 yıllık özlemin sonucunda Ahıska Türklerinin elinde yine hasret kalacak. Gürcistan hükümeti, başvuru için inanılmaz şartlar koştu. Bu şartları yerine getirmek için para ve kimlik gerekiyor. Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerinin ne işi var ne de kimlikleri. Böyle olunca kimse başvuru için gerekli evrakı toplayamadı.”

Topralarımız stratejik noktalarda



Azerbaycan hükümetinin ülkelerinde yaşayan Ahıska Türklerine destek verdiğini belirten Alihan, “Sadece Azerbaycan'dan 17 bin başvuru oldu. Birçok ülkede bir tane bile başvuru yapılamadı. 100 bine yakın Ahıska Türkünün yaşadığı Türkiye'de ise sadece Bursa'dan binin üzerinde dilekçe topladık. Dilekçeler eksikliklerle dolu, ancak yapacak bir şey yok. Bir umutla dilekçeleri gönderdik” dedi.Ahıska Türklerinin yasanın süresinin dolmasına sayılı günler kala diken üstünde olduğunu ifade eden Alihan, “Biz de hükümetimizden destek bekliyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Maddi imkanlarımız yetersiz. Gürcistan'daki topraklarımız stratejik noktalarda. Biz oraya Türkiye olarak gideceğiz. Kimseye bunu anlatamadık” diye konuştu.



Alihan, 31 Aralıktan sonra Ahıska Türklerini çok daha zor günlerin beklediğini vurgulayarak, Türkiye ve Gürcistan hükümetinden tek isteklerinin Ahıska Türklerinin vatan özleminin sona erdirilmesi olduğunu kaydetti.

