65 yıllık Varan dönemi kapandı

T24 - Rekabet Kurulu’ndan, Varan Turizm Seyahat’e ait bulunan marka, logo, tasarım, alan adları ile 4 adet otobüsün Ulusoy’a devrine izin çıktı.

Rekabet Kurulu’nun 9 Şubat tarihli Kurul Kararları yayımlandı. Buna göre Kurul, Varan Turizm Seyahat A.Ş.’ye ait bulunan marka, logo, tasarım, alan adları ile 4 adet otobüsün Ulusoy Seyahat Nakliyat A.Ş.’ye devri işlemine hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açmayacağından izin verdi. Hak Menkul Kıymetler A.Ş. nin, Bizimgaz Yatırım Holding A.Ş. ve Hayrettin Rebi Karaali tarafından, Phillip Brokerage Pte. Ltd.’e devri işlemine izin veren Kurul, Yaren Turizm Taşımacılık ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin yüzde 74,9’una denk gelen hissesinin Meeting Point Good Life GmbH’a devredilmesi sonucunda şirketin Mustafa Yadel Oskan ile imzalanacak sözleşmeyle ortak girişime dönüştürülmesi işlemini uygun gördü. Kurul ayrıca Tesco Kipa Kitle Pazarlama ve Gıda San. A.Ş.’nin Ardaş Gıda Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’den Trakya bölgesinde bulunan ve "Ardaş" markası altında faaliyet gösteren 21 adet mağazanın kiracılık haklarını bazı sabit kıymetler ile birlikte devralması işlemine; General Electric Company ve Microsoft Corporation tarafından sağlık yazılımları alanında faaliyet gösteren tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine; Starcom Mediavest Group Medya Planlama ve Satınalma Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş.’nin yüzde 49 oranında hissesinin Publicis Groupe Holdings B.V. tarafından devralınması işlemine; Macedonian Paper Mills’in yüzde 99.9 oranında hissesinin Pak Group B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.’ye soruşturma yok

Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.’ye ait Damla Su markalı suların satıldığı restoran ve kafelerde Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.’nin başka marka su satılmasına izin vermediği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi. Kurul ayrıca, Setre Konfeksiyon Ltd. Şti.’nin SETRMS mağazalarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine yaptığı incelemeyi de tamamladı. İnceleme sonucunda Kurul, 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Menfi tespit ve muafiyet

Kurul, Genç Mağazaları A.Ş. ve Aeropostale Licensing, Inc. arasında imzalanan Mağaza Lisans Sözleşmesi’ne yönelik incelemesini sonuçlandırdı. Buna göre Kurul, Genç Mağazaları A.Ş. ve Aeropostale Licensing Inc. arasında imzalanan "Mağaza Lisans Sözleşmesi"ne 4054 sayılı Kanun’un 4.maddesi kapsamında kısıtlamalar içermesi nedeniyle menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, bununla birlikte anılan sözleşmenin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi.