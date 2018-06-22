65 yıllık terzi Remzi dede teknolojiye direniyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin önemli ve tarihi alışveriş yerlerinden Kapalı Çarşı\'da 65 yıldır baba mesleği de olan terziliği sürdüren Remzi Kayaalp (83), sayısız çırak yetiştirse de mesleğinin teknolojiye yenildiğini söyledi.

65 yıldır tarihi Kapalı Çarşı\'da 5 metrekare dükkanında sürdüren, 2 çocuk, 3 torun sahibi Remzi Kayaalp, her gün ilerleyen yaşına rağmen dükkanını açarak çalışmaya devam ediyor. Kapalı Çarşı\'nın en eski esnafından biri olduğunu ifade eden Remzi Kayaalp, \"65 yıldır baba mesleği olan terziliği çarşıda yapıyorum. Önceden elbise dikerdik, tamir yapardık. Şimdi herkes bedenine uygun olan hazır, konfeksiyon elbise alıp gidiyor. Mesleğe çok fazla itibar kalmadı. Oğlumun terzilik yapmasını bu yüzden istemedim. Bundan dolayı da kendisi başka iş yapıyor. Geçmiş yıllarda terzilik mesleği çok iyiydi. Ancak, şimdi teknoloji ile zaafa uğradı\" dedi.



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