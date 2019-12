6.5 yıldır hiçbir sorun çözülmedi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu, ''İktidara geldiklerinde yoksulluğu, yolsuzluğu önleyip yasakları kaldıracağını söyleyen AKP iktidarı, 6,5 yıldır hiçbir sorunu çözmedi'' dedi.



Soylu, Konya'nın Altınekin ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, DP Altınekin Belediye Başkan adayı Ali Poçan'a destek istedi.



Ülkeyi 13 aydır karış karış gezerek 230 bin kilometre yol kat ettiklerini dile getiren Soylu, ''Kimseye çamur atmaya gelmedik. Biz hizmete talibiz. Milletin geleceğini kurtarmak için iyi, dürüst, doğru insanlara ihtiyaç var'' diye konuştu.



Soylu, ülkenin buğday ve mısır ithal eder duruma düştüğünü, tarım girdilerinin arttığını ve doğan her çocuğun 7 bin 300 dolar borçlu olduğunu öne sürdü.



Türkiye'de vergi adaletsizliği olduğunu savunan Soylu, şunları kaydetti:



''İktidara geldiklerinde yoksulluğu, yolsuzluğu önleyip yasakları kaldıracağını söyleyen AK Parti iktidarı, 6,5 yıldır hiçbir sorunu çözmedi. Bunlardan biri de çözüleceği sözü verilen başörtüsü sorunudur. Türkiye'de son 6 ayda 850 bin kişinin işine son verildi. İşsizlik hat safhaya ulaştı. Bugünkü iktidarın, ülkenin sorunlarına çözüm bulamayacağı anlaşılmıştır.''



Soylu, DP Altınekin Belediye Başkan Adayı Poçan'ın 30 Mart sabahı başkan olduğu zaman parti rozetini çıkartarak, tüm Altınekin'e hizmet edeceğini sözlerine ekledi.



Ülke iyi yönetilemiyor



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin problemi iyi yönetilmemektedir, vatandaşına güvenmemektedir" dedi.



Soylu, partisince Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Sülüklü beldesinde düzenlenen mitingde, 25 gündür Türkiye'nin 35 ilini, 270'in üzerinde ilçe ve beldesini dolaştığını söyledi.



Gittiği her yerde Türkiye'nin farklı zenginliklerini gördüğünü vurgulayan Soylu, "Bu ülkeye inanıyorum. Gittiğim hiçbir yerde ümitsizliğe kapılmadım, her gittiğim yerde bu ülkeye olan inancım arttı" diye konuştu.



"Bu ülkenin problemi iyi yönetilmemektedir, vatandaşına güvenmemektedir" diyen Soylu, şunları söyledi:



"Bu ülkenin problemi, kendi ahlaki değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışılmasıdır. Siyaset bunların kavgasını yapmıyor, laikliğin, Cumhuriyetin, İslam'ın, Atatürkçülüğün, milliyetçiliğin istismarını yapıyor. Bu boş kavgalar, insanlarımızın emeğinin boşa harcanmasına neden oluyor. Oysa zengin, kudretli, müreffeh bir Türkiye var. Kırat bu Türkiye'nin sevdasındadır."





(AA)