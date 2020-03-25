65 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Koronavirüs'e yakalansam sporcu geçmişimden dolayı hafif grip gibi atlatırım

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını ciddiye almayan açıklamalarını yineledi. Kendisi virüse yakalansa "bir şey hissetmeyeceğini" söyleyen Bolsonaro, Brezilya'da iki eyaletin kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulama kararına tepki gösterdi.

Bolsonaro, dün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada dünyada Koronavirüs'e karşı alınan önlemleri eleştirdi. "Virüs geldi, çabalıyoruz ve yakında geçecek" diyen Bolsonaro, Rio de Janeiro ve São Paulo eyaletlerinin önlem olarak kısmi kısıtlama kararları almasına tepki gösterdi.

Bolsonaro, "Hayat devam etmeli, işler devam etmeli ve normale dönmeliyiz" dedi. Bolsonaro, "Salgın 60 yaş ve üzerini kötü etkiliyor, o zaman neden okulları kapatıyorsunuz?" dedi.

Bolsonaro, salgına kendi yakalansa, sporcu geçmişinden dolayı hafif bir grip gibi atlatacağını söyledi.

Brezilya'da şu anda 2 bin 200 Koronavirüs vakası bulunuyor ve 46 kişi hayatını kaybetti.