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Sağlık

65 yaş üstüne kas yapan antikor

Kas yapan antikorlar daha once boğalar üzerinde denenmişti

09 Temmuz 2015 11:18

Bilim insanları, 65 yaş ve üzeri kişilerde oluşan kas ve işitme kaybını ortadan kaldırmak için önemli bir çalışmaya imza attı ve geliştirilen bir antikor ile kas kaybının bulunduğu yolağı (hücre içindeki kimyasal tepkime) bloke etti.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Novartis Biyomedikal Araştırma Enstitüleri (NIBR) Başkanı Mark Fishman, RNA (ribonükleik asit) çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

 

İşitme kaybı giderildi

 

“Bütün dokularımızda kök hücreler var. Bunlar aktive edilince normal hücrelere dönüşüyor. Örneğin bazı deniz canlılarında yüzgeç kaybı meydana geldiğinde yerine yenisi uzayabiliyor. Aslında insanlarda da mevcut olan kök hücre ile bu sağlanabilir. Bu yolla hayvanlarda işitme kaybını gidermeyi başardık. KOAH konusunda da çalışma yapıyoruz.”

 

Bebek 5 kilo taşıyabilir

 

“Kaslardaki yaşlanmayla kişi tekerlekli sandalyeye bağımlı kalabiliyor. Engellemek için bir antikor geliştirdik. Daha önceki çalışmalarda ineklerde kas artışı meydana geldi. Bu antikoru kişiye vererek kasların zayıflamaya başladığı yolağı bloke ediyoruz. Böylece kasları da artırabiliyoruz. Biz bu çalışmayı yaparken bir bebeğin 5 kiloluk yükleri rahatça taşıyabildiği haberlerini gördük. Şu anda çalışmada önemli bir ilerleme sağladık.”

 

Kaslı boğalar

 

Mark Fishman’ın açıklamasına göre, geliştirdikleri antikorlar daha önce boğalar üzerinde denendi ve hayvanlarda önemli oranda kas artışı sağlandı.

 

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