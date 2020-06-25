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65 yaş üstü vatandaşlar için tatil düzenlemesi: İzin belgesi alınarak turizm amaçlı seyahat yapılabilecek

3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar izin belgesi alamayacak

25 Haziran 2020 11:12

65 yaş üstü vatandaşlar izin belgesi alınarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. Turizm amaçlı seyahat belgesi e-Devlet'ten alınabilecek. 

65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.  65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

"Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanılabilecek.  Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

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