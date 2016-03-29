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Yaşam

6.5 milyon öğrenciye kuru üzüm dağıtılacak

Okullarda dağıtım işlemlerine kısa sürede başlanacak ve Haziran ayında okulların kapanmasına kadar devam edilecek

29 Mart 2016 18:13

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, okul öncesi ve temel eğitim birinci kademe okullarda eğitim gören öğrencilere, kuru üzüm dağıtımı gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde öğrencilere kuru üzüm dağıtımı yapılacak. 

Dağıtım, 2015/16 eğitim döneminde, okul öncesi ve temel eğitim birinci kademe okullarda eğitim gören öğrencileri kapsayacak. 81 il, 957 ilçe ve köyde eğitim gören yaklaşık 6,5 milyon öğrenci dağıtımdan yararlanacak. Proje ile öğrencilere kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Okullarda dağıtım işlemlerine kısa sürede başlanacak ve haziran ayında okulların kapanmasına kadar devam edilecek. 

Dağıtım 25 gramlık paketler halinde ve haftada 1 kez yapılacak. Bu kapsamda, yaklaşık bin ton kuru üzüm dağıtımı gerçekleştirilecek.

Bakanlar Kurulu kararı ile üzüm temini ve dağıtımı konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğüne yetki verildi. 

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