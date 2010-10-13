-648 BİN KAÇAK ZAYIFLAMA HAPI ELE GEÇİRİLDİ ERZURUM (A.A) - 13.10.2010 - Erzurum'da 648 bin kaçak zayıflama hapı ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, kent merkezindeki bir kargo firmasının toplanma merkezinde yaptığı aramada, Hakkari'den İstanbul'a sevkıyatı planlanan 21 çuval içerisinde 648 bin kaçak zayıflama hapı ile 28 bin 500 sahte bandrol ele geçirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yurda girişi ve kullanımı yasaklanan haplara el konuldu. Olayla ilgili N.B. adlı kişi gözaltına alınırken, bir kişinin de yakalanmasına çalışılıyor.