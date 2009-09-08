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64 yaşındaki kadın kaza kurbanı

08 Eylül 2009 17:55

Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesi'ne bağlı Yeniceli Köyü'nde ayaklarının üzerinden kamyon geçen 64 yaşındaki Sultan Ağaoğlu, iç kanama geçirme sonucu öldü.

Mustafa Şeker yönetimindeki 06 AY 6439 plakalı kamyon, yol kenarında oturan Sultan Aydoğdu'nun ayaklarının üzerinden geçti. Ayakları kırılan ve iç kanama geçirdiği belirlenen Aydoğdu, Sulakyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve duran kalbi çalıştırılan Sultan Aydoğdu, daha sonra ambulansla sevk edildiği Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde öldü. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

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