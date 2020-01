64. hükümette kim kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. hükümette bakanlık görevini yürütecek isimler belli oldu.

Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan yeni kabinede yer alan isimlerin siyasi tecrübeleri ve özgeçmişleri şu şekilde:

Başbakan Ahmet Davutoğlu

64. hükümeti kuran AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 62. hükümet ve seçim hükümetinin ardından üçüncü kez Başbakanlık görevini üstlendi.

Konya'da 26 Şubat 1959'da doğan Başbakan Davutoğlu, 1983'te Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden çift ana dal yaparak mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yapan Davutoğlu, 1990'da Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yardımcı doçent unvanı ile çalışmaya başladı. Davutoğlu, üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 1993'e kadar bu bölümü başkanlığını yürüttü.

Doçentlik unvanını 1993'te, profesörlük unvanını da 1999'da alan Başbakan Davutoğlu, 1995-2002 yılları arasında İstanbul'da farklı üniversitelerde ders verdi ve yönetici kadrolarında görev aldı.

Davutoğlu, 2002 yılının Kasım ayında "Başbakan Dışişleri Başdanışmanlığı" görevine atandı ve 2009 yılının Mayıs ayına kadar Başbakan Başdanışmanlığı görevini sürdürdü, görev süresi boyunca dış politikanın oluşturulması ve uygulanmasında etkin bir rol oynadı.

Ahmet Davutoğlu, 2009 yılında parlamento dışından Dışişleri Bakanı olarak atandı. 2011 genel seçimlerinde Konya milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olarak görevine devam etti. Ortadoğu ve Balkanlardaki sorunların çözülmesi amacıyla yürütülen barışı inşa ve arabuluculuk çabalarında Dışişleri Bakanı ve Dış Politika Danışmanı olarak aktif bir rol oynayan Davutoğlu 2014 yılının Ağustos ayında 62. Hükümetin Başbakanı oldu.

7 Haziran Milletvekilli Genel Seçiminin ardından, koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta Anayasa'nın 114. maddesi gereğince Davutoğlu'nu geçici bakanlar kurulunu oluşturmakla görevlendirdi.

Dış politika konusunda Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunan Davutoğlu'nun Arapça, Arnavutça, Farsça, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve Yunanca başta olmak üzere çeşitli dillere tercüme edilen eserleri bulunuyor.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, İngilizce, Almanca ve Arapça biliyor.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan

Yalçın Akdoğan, Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı 64. hükümet kabinesinde yeniden Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yalçın Akdoğan, 22 Eylül 1969 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğdu. Babasının adı Reşit, annesinin adı Fatma'dır.

Siyaset Bilimi Doçenti ve Yazar; Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bölümünde, doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde tamamladı.

Milliyet gazetesinde gazeteciliğe başladı

Milliyet gazetesinde staj yaparak gazeteciliğe başladı. İç Anadolu gazetesini çıkardı. Yeni Şafak ve Star gazeteleri ile çeşitli dergilerde yazarlık yaptı. Pendik Belediyesi Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Devlet Bakanı Basın Müşavirliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanlığı ve Başbakan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi Liderlik Okulunda ders verdi. 8 adet kitabının yanında çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.

İngilizce bilen Akdoğan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş

MHP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, 64. hükümette, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, 1 Aralık 1954'te İstanbul'da doğdu. İktisatçı ve iş adamı Türkeş, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi.

Türkeş, Ticaret Bakanlığında Basın Danışmanlığı, Ortadoğu gazetesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akşam ve Son Havadis gazeteleriyle, Yeni Harman haftalık dergisinde köşe yazarlığı yaptı.

PETKİM AŞ ve TC Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği, Ataköy Otelcilik AŞ'de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Tuğrul Türkeş, medikal, sigortacılık ve uydudan görüntüleme konularında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yönetici ve ortaklık yaparken, Aydınlık Türkiye Partisi Kurucu Üyeliği ve Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Türkeş, 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Aynı dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliği yapan Türkeş, 24. Dönemde de aynı göreve yeniden seçildi.

İngilizce bilen Türkeş, 3 çocuk babası.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Önceki hükümetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yapan AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek, 64. hükümette Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerinin ardından, kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olan ve 1 Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine atanan Şimşek, Geçici Bakanlar Kurulu'nda da görevi değişmeyen isimler arasında yerini aldı.

Mehmet Şimşek, 1967 yılında Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca (Kefre) köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez'de, liseyi ise Gercüş'de tamamlayan Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önemli finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi.

Seçimlerden sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş, yeni kabinede geçen dönem olduğu gibi yine başbakan yardımcılığı görevini yürütecek.

Ülkenin tanınmış alimlerinden Cumhuriyet Dönemi'nde latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitaplarından "Amentü Şerhi"nin yazarı, İstiklal Savaşı gazilerinden merhum Binbaşı Numan Kurtulmuş'un torunu, birçok vakıf ve hayır kurumunun öncülerinden merhum doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'un oğlu Numan Kurtulmuş, 1959'da Ordu'nun Ünye ilçesinde beş çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Kurtulmuş'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yolları bu okulda kesişti.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde gerçekleştiren Kurtulmuş, babasının kuruculuğunu üstlendiği İlim Yayma Cemiyetinde Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi isimlerle tanışma imkanı buldu.

Ailenin eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile uzun yıllardır süren dostlukları, Kurtulmuş'un da Erbakan ailesini yakından tanımasını sağladı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olan ve aynı fakültede yüksek lisansını tamamlayan Kurtulmuş, 1990-1993 yıllarında ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'nda misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

1992'de iktisat doktoru, 1994 yılında Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı'nda doçentlik, 2004'te ise profesör unvanını alan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.

28 Şubat sonrası siyasetle tanıştı

Üniversite yıllarında aynı bölümde tanıştığı Sevgi Hanım ile 1988'de evlenen Kurtulmuş, evliliğini 3 çocuk ile taçlandırdı.

Kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Sevgi Kurtulmuş, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle dönemin mağdurları arasında yer aldı. Politikaya atılmak gibi bir planı yokken eşinin yaşadıkları ve milli görüş eksenindeki partinin ayrışma sürecine girmesiyle siyasete atılan Kurtulmuş, ailesinin, yıllarca mesafeli durduğu siyasetle tanıştı.

1998 yılında Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yapmasıyla aktif siyasette yer aldı. Fazilet Partisi'nin de kapanmasıyla Recai Kutan'ın genel başkanlığında Saadet Partisi kuruldu ancak parti, 2002 genel seçimlerinde aldığı oyla Meclis dışı kaldı.

Partinin üçüncü büyük kongresinde Numan Kurtulmuş, genel başkanlığa getirildi. 2002'de düşüşe geçen oy oranı Kurtulmuş ile artmaya başladı. Ancak yaşanan olaylı kongre neticesinde 3 yıl boyunca Saadet Partisi'nde başarılı bir genel başkanlık sürdüren Kurtulmuş, yeni bir parti kurmak için Saadet Partisi ile yollarını ayırdı.

1 Ekim 2010 tarihinde Saadet Partisi'nden ayrılarak, 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi'ni (HAS Parti) kuran Kurtulmuş, HAS Partisi'nin AK Parti ile birleşmesiyle 2012'de AK Parti kadrolarında yer aldı.

4 Ekim 2012'de AK Parti'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014'te Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Kurtulmuş'un siyasette aktif olmadan önceki en önemli tutkusundan biri ise halı saha maçları.

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan

62. hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, 64. hükümette Başbakan Yardımcılığına getirildi.

Elvan, 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun olan Elvan, İngiltere Leeds Üniversitesinde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Deleware Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisans yaptı.

Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başlayan Elvan, Devlet Planlama Teşkilatı'nda planlama uzman yardımcısı, planlama uzmanı, kalkınmada öncelikli yöreler daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elvan, ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu başkan yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olarak görev yaptı.

23'üncü ve 24'üncü dönemde AK Parti Karaman milletvekili olarak parlamentoya giren Elvan, 23'üncü dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyesi oldu. Elvan, 24'üncü dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına seçildi.

26 Aralık 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atanan Elvan, 7 Mart 2015'te yasal zorunluluk sebebiyle görevini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Feridun Bilgin'e devretti.

Elvan, 25'inci dönemde Antalya, 26'ncı dönemde ise AK Parti Mersin Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

62. hükümette Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ, 64. hükümette de aynı göreve tekrar getirildi.

Bozdağ, 1 Nisan 1965'de Yozgat'ta doğdu. Türk ilahiyatçı, avukat ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. dönem ve 24. dönem Yozgat milletvekili olan Bozdağ, AKP grup başkan vekilliği yapmıştır. 6 Temmuz 2011-25 Aralık 2013 tarihlerinde 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuş 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa’nın 114'üncü maddesi gereğince 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretmiştir.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Bekir Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve daha sonra serbest avukatlık yaptı. 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Sema Ramazanoğlu

Sema Ramazanoğlu, Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı 64. hükümet kabinesinde ilk seçilmiş başörtülü bakan oldu. Ramazanoğlu Aile Bakanlığı görevini yürütecek.

Ramazanoğlu, 1959 yılında Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli’de bitirdi. 1983 yılında AnkaraÜniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli sağlık kuruluşlarında doktorluk yaptı. İhtisasınıİsviçre Bern Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirdi. Zeynep Kamil ve Numune Hastanelerinde doktorluk yaptı. 1998 yılında kendi kliniğini açtı. Evli ve iki çocuk annesi. Almanca ve İngilizcebilmektedir.

AK Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi olan, Genel Başkan Danışmanlığı ve MKYK üyeliği de yapan Ramazanoğlu, önemli bölümü başörtüsü mücadelesiyle geçen siyasi hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Denizli'deki eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimine devam ettiğini,Anadolu'nun farklı noktalarında görev yaptıktan sonra İsviçre'deki Bern Üniversitesi Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi'nde radyoloji ihtisasını tamamladığını dile getiren Ramazanoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra radyolog uzman doktor olarak çeşitli hastanelerde görev yapmaya devam ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır

62. hükümette AB Bakanlığı yapan Volkan Bozkır, 64. hükümette de tekrar bu göreve getirildi.

Bozkır, 1950 doğumlu olan Volkan Bozkır Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir.

Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde TC Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu.

Ayrıca Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB’den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve “Şövalye” düzeyinde “İtalya Liyakat Nişanı” hamilidir.

24. Dönemde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığına ve Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanlığı görevlerini yürüten Volkan Bozkır 62. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevini üstlendi. İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 64. hükümette Bilim ve Sanayi Bakanlığı görevine devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı kabine değişikliği ile 25 Aralık 2013'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine atanan Işık, Geçici Bakanlar Kurulu'nda da görevi değişmeyen isimler arasında yerini aldı.

Fikri Işık, 13 Eylül 1965'te Gümüşhane'nin Babacan köyünde doğdu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

İzmit ve İstanbul'da özel okullarda İngilizce ve Matematik öğretmenliği yapan Işık, gıda sektöründe yönetici olarak çalıştı. 20 Ekim 2001'de AKP Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi oldu.

22 Haziran 2003'ten itibaren 4 yıl AKP Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdüren Işık, 23. ve 24. dönemlerde AKP'den Kocaeli Milletvekili seçildi.

2007-2013 yılları arasında AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'nin değişik bölgelerinde 47 ilin sorumluluğunu yürüten Bakan Işık, 31 Ocak 2013'te TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

ODTÜ Mezunlar Birliği Vakfı, Hereke Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, Kızılay, Yeşilay, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Yardımlaşma Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfının üyesi olan Bakan Fikri Işık, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça biliyor.

Işık, evli ve 4 çocuk babası.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Süleyman Soylu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seçildi.

Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Plevne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda siyasete başlayan Soylu, 1987-1990 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. 17 Temmuz 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999'da Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olan Soylu, 29 Nisan 1999'da DYP İstanbul İl Başkanlığı görevine atandı.

Süleyman Soylu 6 Ocak 2008 tarihinde yapılan Demokrat Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresinde Genel Başkanlığa seçildi ve 29 Mart mahalli seçimlerine katıldı. 16 Mayıs 2009'da kendi talebiyle gerçekleşen Olağanüstü Kongre'de Genel Başkanlık görevi sona erdi.

Genel Başkanlık görevi sona erdikten sonra siyasi faaliyetlerini sürdüren Süleyman Soylu, 12 Eylül 2010 Referandumu sürecinde "evet" oyu tercihini anlatmak ve yapılmak istenen demokratik gelişim reformuna toplumsal bilinci arttırarak katkıda bulunmak amacıyla "Demokrasi Buluşmaları" adı altında bir dizi toplantı düzenledi ve Türkiye'yi dolaştı.

Soylu, 5 Eylül 2012 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Süleyman Soylu, 14 Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine atandı.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Trabzon Milletvekili adayı olarak gösterildi.

Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.

Çevre Bakanı Fatma Güldemet Sarı

Adana'dan milletvekili seçilen Fatma Güldemet Sarı, 64. Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. 2012-2014 yılları arasında AK Parti Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevinde yer aldı. Sarı, parti teşkilatta yıllarca görev yaptı.

Fatma Güldemet Sarı 1970 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Adana Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde bitirdi. 1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.

1996 – 2010 yılları arasında İstanbul, Mersin ve Adana illerinde muhtelif projelerde mimar olarak çalıştı. Nurdağ Kireç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’de şirket ortağı. Aynı zamanda Sarılar Mimarlık Ltd. Şti.’de şirket ortağı ve mimari proje sorumlusu olarak çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte.

Çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır. Aktif siyaset hayatına 2008 yılında AK Parti Çukurova Kurucu İlçe Başkanı olarak başladı. 2011 yılı genel seçimlerinde Adana 7. Sıra milletvekili adayı oldu. 2012 – 2014 yılları arasında AK Parti Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevinde bulundu. Milletvekili aday adayı olana kadar bu görevine aralıksız devam etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

62. hükümette Dışişleri Bakanlığı yapan Mevlüt Çavuşoğlu, 64. hükümette de aynı göreve getirildi. 5 Şubat 1968 Alanya doğumlu Çavuşoğlu, eski diplomatlardan ve bir dönem Avrupa Birliği Bakanlığı görevinde de bulundu.

Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra asistanlık bursu kazanarak ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne geçti. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği Uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu kazanarak London School of Economics'te "Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyelerinden olan Çavuşoğlu 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçildi. Partide Dış İlişkiler Koordinatör Başkan Vekili olarak görev aldı[1] 2010 yılındaAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) başkan seçildi[2]. 23 Ocak 2012'de bu görevi Fransız siyasetçi Jean-Claude Mignon'a devretti. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Ayrıca yine Ömer Çelik'ten sonra yerine 2013 yılında Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu.

25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirilmiştir. 29 Ağustos 2014'te, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 62. T.C. Hükümetinde Dışişleri Bakanı olmuştur. 13 Eylül 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tekrar Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı olan Çavuşoğlu, 64. hükümet ile tekrar Dışişleri Bakanı oldu.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 64. hükümette Ekonomi Bakanlığı görevine getirildi.

Mustafa Elitaş, 1957 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Nuriye'dir. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Bir firmada Öğrencilik dönemindeyken 2 yıl muhasebe ve pazarlama biriminde çalıştı. 1983-2000 yılları arasında özel bir şirkette genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2001 yılından sonra kendi işyerini kurup çalıştı.

Siyasi kariyeri

1994 yılında Anavatan Partisi’nden Belediye Başkanlığı için aday oldu. Türkiye İhracatlar Meclisi’nde, Elif TV yönetim kurulunda, Sanayiciler Derneği, Mülkiyeler Birliği, Huzur Evi Derneği, Sanayi Odası, KAYSİAD gibi pekçok dernek ve kuruluşun yönetim üyeliklerinde bulundu. TBMM 22., 23. ve 24. Dönem Kayseri Milletvekilliği yaptı. Halen Akdeniz İhracatlar Birliği Başkan Vekili ve Sanayi Odası Meclis Üyesidir.

Aynı zaman da Ak Parti Başkan Vekilleri olan Elitaş, evli ve üç çocuk babasıdır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Dr. Berat Albayrak, Türk İş adamı ve Çalık Holding CEO'sudur. 64. Hükümet için yeni kabine açıklandı. Enerji Bakanı görevi Berat Albayrak'ın oldu.



2015 yılı Milletvekili seçimlerinde İstanbul 1. bölge 6. sıra Ak Parti Millet vekili adayı olup, seçilmiştir.



Yükseköğretimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yapmıştır. 1996 yılından itibaren profesyonel meslek hayatına başlayan Albayrak, 1999 yılından beri Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü ile görevlendirildi. Bu esnada New York Pace University, Lubin School of Business'te İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı.



2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atanmıştır. Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Finans ve Bankacılık bilim dalında doktorasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı üzerine tez hazırlayarak tamamladı.



12.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, iki çocuk babasıdır. Abisi olan Serhat Albayrak ise Turkuvaz Medya Grubu’nun CEO'luğu görevini yürütmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç

AKP Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 64. hükümette de Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yapacak.

61 ve 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yapan Kılıç, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici Bakanlar Kurulu'nda da yer aldı.

İlk kez 25 Aralık 2013'te kabineye giren Kılıç, Türkiye'yi seçime götürecek Geçici BakanlarKurulu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine devam edecek.

Kılıç, 15 Haziran 1976'da Almanya Siegen'de doğdu. Herfordshire Üniversitesini bitiren Kılıç, Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim gördü.

Sabancı Holding Universal Trading Uk Şirketinde satın alma görevlisi olarak çalışan Kılıç, 2003'ten itibaren AKP Genel Merkezi'nde danışmanlık, Başbakan müşavirliği ve özel kalem müdür yardımcılığı yaptı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Samsun'dan milletvekili seçilen Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babası.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 61 ve 62. hükümette Çalışma Bakanı olarak görev yapan Faruk Çelik, 64. hükümette Gıda ve Tarım Bakanı oldu. 17 Ocak 1956'da Artvin'de doğan Çelik, çocuk yaşlardan itibaren çocuk işçi olarak çalışmaya başladı. Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi'ni bitirdi. Yıldız Üniversitesine bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsü'nde iki yıl işletme eğitimi gördü. Lise öğretmenliği, Serbest tüccarlık, yerel bir gazetenin sahipliği ve köşe yazarlığını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyeliği, 60. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. 1 Mayıs 2009'da yapılan kabine değişikliğinde, Devlet Bakanlığı'na atanmıştır. XXI, XXII.ve XXIII. Dönem Bursa, XXIV. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve 61. hükümetin Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak kabinede yer almıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi



AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfençi yeni kabinde Gümrük ve Ticaret Bakanı oldu.



1966 Malatya-Yeşilyurt doğumlu. Ortaokul ve Lise öğrenimini Yeşilyurt İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu oluktan sonra Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.



1991 yılında Malatya'ya yerleşerek serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Şuanda serbest avukat olarak çalışmakta olan Tüfenkci, 2001 yılında Ak Parti Malatya teşkilatının kuruluşunda yer aldıktan sonra teşkilata çeşitli kademelerde aktif oldu. 2011 - 2015 yılları arasında AK PARTİ Malatya İl Başkanlığı görevini yaptı.



Tüfenkçi, 1 Kasım seçimlerinde, Malatya'dan milletvekili olarak seçildi.



Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İçişleri Bakanı Efkan Ala

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bakanları belli oldu. Efkan Ala 64. Hükümetin İçişleri Bakanı seçildi. Yeni İçişleri Bakanı Efkan Ala kimdir?

Efkan Ala 1965 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 1987'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Siyasi hayatı

1988'de kaymakamlık stajına başladı. İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere'de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı, Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli'de vali yardımcılığı yaptı.

İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik görevlerinde bulundu. 13 Şubat 2003 tarihinde Batman valiliğine atandı. Batman valiliğinden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne atandı.



10 Eylül 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. Son olarak 17 Aralık 2013'te gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda görevinden istifa eden İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yerine Başbakan tarafından İçişleri Bakanlığı'na atandı.61. ve 62. Türkiye Hükûmetlerinde Milletvekili olmamasına rağmen, dışarıdan atama yolu ile İçişleri bakanı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde TBMM XXV. dönem Erzurum milletvekili seçildi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz

AKP Diyarbakır Milletvekili Cevdet Yılmaz, 64. hükümette Kalkınma Bakanlığı görevine getirildi.

62. Hükümette Kalkınma Bakanlığı yapan Yılmaz, Geçici Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967'de Bingöl’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Yılmaz, planlama uzmanlığına atandı. Devlet Planlama Teşkilatı AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği, Ulusal Ajans, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Sümer Halı Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Yılmaz, Temmuz 2007'deki genel seçimlerde Bingöl’den milletvekili seçilerek Meclise girdi, 23. Dönem’de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı oldu.

60. Hükümette Devlet Bakanlığı yapan Cevdet Yılmaz, 24. Dönemde Bingöl'den tekrar milletvekili seçilerek, 61. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. Yılmaz, 62. Hükümette de Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı.

Yılmaz'ın bakanlığı döneminde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda "Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm" başlığıyla Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm programlarına ilişkin eylem planları açıklandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babası.

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal

AKP Mahir Ünal 64. hükümette Kültür Bakanlığı göreivini yürütecek. Mahir Ünal, 1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. Babasının adı Mehmet Reşat, annesinin adı Fitnat'tır.

Öğretim Görevlisi; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbulÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalında yaptı.

İTO'da müşavir olarak çalıştı. 2004 ve 2009 yerel, 2007 genel seçimlerinde Ak Parti seçim kampanyası strateji ekibinde danışmanlık yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Irak, Malezya, Kıbrıs ve Lübnan gibi birçok ülkede seçim kampanyalarında strateji ekiplerinde görev aldı. Kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmeti verdi. Özel bir üniversitede Davranış Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Bir vakıf üniversitesinde MBA'da örgütsel davranış dersleri verdi.İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktorası devam etmektedir.

Arapça ve İngilizce bilen Ünal, 1 çocuk babasıdır.

Maliye Bakanı Naci Ağbal Naci Ağbal yeni kabinenin Maliye Bakanı oldu.1968 Bayburt doğumulu olan Ağbal 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Teftiş Kuruluna girmiş, 1993'te Maliye Müfettişi olmuştur. 2003'te Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. Ayrıca Ekim 2008 yılında Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖKÜyeliğine seçilmiştir. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır. 8 Mart 2008 tarihi itibariyle de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesidir. Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ve ayrıca YÖK genel kurulu üyeliğinden 2015 milletvekili seçimleri öncesinde aynı yılın Şubat ayında istifa etti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bayburt milletvekili seçilmiştir. 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ekonomiden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı

62 ve 63. hükümette Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Nabi Avcı, 64. hükümette de aynı görevine devam etti.

Çeşitli ulusal televizyon, dergi ve gazetelerde program yapımcısı, köşe yazarı ve genel yayın danışmanı olarak çalışan Avcı, 2000'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde profesör unvanı aldı. 2003'te Başbakan Başmüşavirliği görevine getirilen Avcı, TÜBİTAK Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığı yaptı.

24. dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı olan Nabi Avcı, çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca biliyor.

Milli Eğitim Bakanı olan Avcı, evli ve beş çocuk babasıdır.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz

10 Aralık 1961'de Sivas'ın Gürün ilçesinde doğan İsmet Yılmaz; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini onaylamasıyla yeni Milli Savunma Bakanı oldu. Yılmaz, geçici hükümette Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Mecliste 24. ve 25. dönemde milletvekilliği yapan Yılmaz, 10 Aralık 1961'de Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu. 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Makine Bölümünü ve 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yılmaz, 1990 yılında İsveç Malmö Dünya Denizcilik Üniversitesinde Master derecesini "Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi" alanında yaptı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim dalında, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Yılmaz, 20 yıl kamuda ve özel şirketlerde denizcilik sektöründe mühendis ve müşavir avukat olarak hizmet verdi.

İsmet Yılmaz, 31 Aralık 2002 ile 8 Mayıs 2007 tarihleri arasında Denizcilik Müsteşarlığında, müsteşar olarak görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114. maddesi gereğince, 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi bağımsız Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

31 Ekim 2007'den itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Yılmaz, 24. Dönem Sivas Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. döneminde Vecdi Gönül'ün yerine 6 Temmuz 2011'de Milli Savunma Bakanlığına atandı. 25. dönemde Sivas milletvekili olarak TBMM'ye yeniden girdi.

26 Haziran'da AK Parti tarafından, TBMM başkanlık seçiminde aday gösterildi. 1 Temmuz'da Meclis Başkanı olarak seçildi.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü

Bakanı Veysel Eroğlu

18 Ağustos 1948 tarihinde Şuhut, Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Veysel Eroğlu, yeni kabinede Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Bakanı olarak görevlendirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Hollanda Delft'de araştırmalar yaptı. 1984'de doçent, 1991'de profesör oldu.



İTÜ İnşaat Fakültesi; Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapan Eroğlu ayrıca, İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, Kiptaş, BİMTAŞ, HAMİDİYE ve İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, İgdaş'ta Yönetim Kurulu Üyeliği ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptı. BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Eroğlu, Su Vakfı kurucusu ve mütevelli heyet üyesi olup, Dünya Su Konseyi yöneticisidir.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni kabinenin açıklnmasının ardından 64. hükümette yeniden Sağlık Bakanlığı görevine getirildi.

9 Ocak 1955'te Batı Trakya Gümülcine'de doğan Müezzinoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarını Rumeli'de geçirdi.

Müezzinoğlu, 1970 yılında İstanbul'a geldi. Lise tahsilini İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Batı Trakya'ya döndü. Genç bir doktor olarak ideallerini gerçekleştirmenin ancak ata vatanında mümkün olduğunu düşündüğünden, 1983 yılında Meriç Nehri'ni aşarak Türkiye'ye iltica etti.

1983-1986 yılları arasında İstanbul Haseki Hastanesinde iç hastalıkları ihtisasını tamamlayan Müezzinoğlu, 1986 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

Müezinoğlu, aktif siyaset hayatına 1992 yılında Refah Partisi'nde katıldı. AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

2002 - 2007 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı. 2007 Genel Seçimlerinde İstanbul, 2011 Genel Seçimlerinde Edirne'den milletvekili seçilen Müezzinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 57. Sağlık Bakanı oldu. 2014 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından tekrar Sağlık Bakanlığı görevine atandı.

2007 seçimlerinde İstanbul, 2011 seçimlerinde Edirne, 2015 seçimlerinde ise 25. dönem Bursa milletvekili seçildi.

Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneğinin Kurucu üyesi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin üyesi olan Müezzinoğlu, orta düzeyde Yunanca ve İngilizce biliyor. Müezzinoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaklaşık üç yıllık bakanlığı döneminde de birçok önemli projeye imza attı. Kamu-özel ortaklığıyla gerçekleştirilen şehir hastanelerinin temeli bu dönemde atıldı.



Müezzinoğlu'nun başlattığı 30 ildeki 34 şehir hastanesinin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. 18 şehir hastanesinin sözleşmesi imzalanırken, 7 projenin finansal kapanış töreni gerçekleştirildi. Avrupa'nın en büyük hastanelerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesinin 2016 yılı Haziran ayında hizmete açılması planlanıyor.

Müezzinoğlu, bakanlık görevi süresince hareketli yaşam projelerine de ağırlık verdi. Hareketli yaşamı teşvik, obezite ile mücadelede farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin hemen her ilinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 1 milyon bisiklet dağıtımı çerçevesinde birçok etkinliğe katılarak pedal çevirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım

58, 59, 60. ve 61. hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yapan AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 64. hükümette tekrar aynı göreve getirildi. Yıldırım'ın adı, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AKP'nin 5. Olağan Kongresi'nde Başbakan Davutoğlu'na rakip olarak genel başkanlık için gündeme gelmişti.

TBMM’nde 22. Dönem’de AKP’den İstanbul ve 23. Dönem’de AKP’den Erzincan milletvekili, 24. Dönemde de AK Parti İzmir milletvekili olarak yer almıştır. 61. Hükümette ismi değiştirilen Ulaştırma Bakanlığı yerine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmuştur.

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde, Refahiye, Erzincan‘da dünyaya geldi. Baba adı Dursun, anne adı Bahar’dır.İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.



1978–1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi‘nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.



1990–1991 yılları arasında İsveç‘te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü‘ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.



İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.



1994–2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) ‘da Genel Müdürlük görevinde bulundu. Bu görevi sırasında İstanbul‘da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı.



Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.



1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü” tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.



Yıldırım, 58. Hükümet (Gül Hükümeti), 59. ve 60. Hükümetler (I. Ve II. Erdoğan Hükümetleri) dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu.



Bakanlığı sırasında gerçekleşen 22 Temmuz 2004 tarihli Pamukova Tren Kazası‘nda 41 yol de olay sonucunda oluşan kamuoyunun yoğun baskısına rağmen kazada sorumluluk kabul etmedi ve de istifasını vermedi. Yıldırım ayrıca Youtube‘un kapanmasına yönelik yoğun eylemleri ile uluslararası kamuoyunda sansürü teşvik eden bir figür olarak dikkat çekti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye’nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.



2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır: 20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi, 19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi, 29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi, 28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi. 12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi, 20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi, 23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi, 6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi, 2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi, 22 Mart 2013 Tarihinde Okan Üniversitesi’nden Fahri Doktora aldı



Evli ve üç çocuk babası olan Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.



Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan ve kızı Büşra’nın “Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited şirketi” adında firmaları vardır.