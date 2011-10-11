T24 LogoT24 Logo
Dünya

6.359 mahkumu affetti PEKİN (A.A)

11 Ekim 2011 13:19

-6.359 mahkumu affetti PEKİN (A.A) - 11.10.2011 - Myanmar Devlet Başkanı Thein Sein'in 6.359 mahkumu affettiği bildirildi. Myanmar devlet televizyonu ve radyosu, Sein'in af kararı kapsamında mahkumların yarından itibaren serbest bırakılmasının planlandığını duyurdu. Serbest bırakılacakların arasında siyasi mahkumların olup olmadığı hakkında ise bilgi verilmedi. Myanmar'da hükümet tarafından atanan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, Sein'den siyasi mahkumları serbest bırakmasını istemişti. Komisyon Başkanı Win Mra'nın Myanmar'daki resmi yayın organı üç gazetede yayımlanan açık mektubunda, Devlet Başkanı Sein'den yüceliğini göstererek mahkumları affetmesi talebinde bulunulmuştu. Myanmar'da ordunun desteklediği seçilmiş hükümet, Mart ayında iktidara geldiğinden beri cunta döneminin sertlik yanlısı politikalarını liberalleştirme niyetini ilan etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24