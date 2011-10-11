-6.359 mahkumu affetti PEKİN (A.A) - 11.10.2011 - Myanmar Devlet Başkanı Thein Sein'in 6.359 mahkumu affettiği bildirildi. Myanmar devlet televizyonu ve radyosu, Sein'in af kararı kapsamında mahkumların yarından itibaren serbest bırakılmasının planlandığını duyurdu. Serbest bırakılacakların arasında siyasi mahkumların olup olmadığı hakkında ise bilgi verilmedi. Myanmar'da hükümet tarafından atanan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, Sein'den siyasi mahkumları serbest bırakmasını istemişti. Komisyon Başkanı Win Mra'nın Myanmar'daki resmi yayın organı üç gazetede yayımlanan açık mektubunda, Devlet Başkanı Sein'den yüceliğini göstererek mahkumları affetmesi talebinde bulunulmuştu. Myanmar'da ordunun desteklediği seçilmiş hükümet, Mart ayında iktidara geldiğinden beri cunta döneminin sertlik yanlısı politikalarını liberalleştirme niyetini ilan etmişti.