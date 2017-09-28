63 yaşındaki kadına DEAŞ'a yardım gözaltısı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da 63 yaşındaki M.A. adlı kadın, DEAŞ terör örgütüne maddi destekte bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, sabah erken saatlerde Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Ekipler, oğlunun DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen ve kendisinin de bu örgüte maddi destekte bulunduğu öne sürülen M.A.\'yı gözaltına aldı. Şüpheli M.A.\'nın soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürüleceği belirtildi.



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