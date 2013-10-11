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63 akademisyenden Kutluğ Ataman’a Gezi tepkisi

Yönetmen Ataman, 'Proje gönüllülük esasına dayalı. Kimse katılmak zorunda değil. Katılırlarsa seviniriz. Mahalle baskısı reflekslerimizden kurtulup diyalog reflekslerimizi hayata geçirmeliyiz' dedi

11 Ekim 2013 14:46

Sabancı Üniversitesi, yönetmen Kutluğ Ataman'dan işadamı Sakıp Sabancı’nın vefatının 10’uncu yılı anısına özel bir çalışma istedi. Bunun üzerine 63 akademisyen ve öğrenci kararı protesto etmek için karşı bildiri yayınladı.

Kutluğ Ataman, Gezi Parkı olaylarının başlangıcında destek vermiş, fakat bir süre sonra “Bu beyaz yakalıların hezeyanı” diyerek desteğini çektiğini açıkladığı için eleştirilmişti.Sabancı Üniversitesi, yönetmen  Ataman'dan işadamı Sakıp Sabancı’nın vefatının 10’uncu yılı anısına özel bir çalışma istedi. Bunun üzerine 63 akademisyen ve öğrenci kararı protesto etmek için karşı bildiri yayınladı. Ataman’ın Gezi olaylarındaki tutumunu protesto ettiklerini açıklayarak, ünlü yönetmene “ambargo” uygulanması çağrısı yaptılar.

 

İmza kampanyası başlattılar

 

Akademisyenler başlattıkları imza kampanyasında Ataman’ın Gezi Parkı’nda ölen ve yaralanan kişileri suçladığı için destek verilmediğini savundu. Sabancı Üniversitesi tarafından projeye katkı sağlaması amacıyla davet edilen 63 kişi tarafından başlatılan imza kampanyasında Ataman’ı Gezi olaylarını sığ bir bakış açısıyla değerlendirdiği öne sürülerek “Ataman’ın tavrının vicdanı özgür ve siyaseten eşitlikçi sanatçı profili ve vizyonu ile bağdaşmadığını düşünüyoruz. Üreteceği hiçbir çalışmada yer almayacağımızı bildiriyoruz” açıklaması yapıldı.

 

Katılmıyorum ama saygı duyarım

 

Ataman, Star’a yaptığı açıklamada bu arkadaşların bildirilerinin içeriğine katılmadığını ancak kendilerini ifade etme haklarına saygı duyduklarını söyledi. Ataman, “Proje gönüllülük esasına dayalı. Kimse katılmak zorunda değil. Katılırlarsa seviniriz. Mahalle baskısı reflekslerimizden kurtulup diyalog reflekslerimizi hayata geçirmeliyiz. Sabancı Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerine bu yakışır” dedi.

 

Bildiriye imza atan 63 akademisyen

 

Adil Doğanay Duru, Ahmet Güzererler, Ali E. Beyazyıldırım, Ali H. Diker, Aslı Çetinkaya, Aslı Çağlar, Aslı Narin, Aylin Sunam, Ayşe Pehlivaner, Başak Engin, Başak Aras, Belkıs Işık, Begüm Yamanlar, Bike Kefeli, Burak Tarhan, Can Timor, Can Türkdoğan, Caner Önal, Ceren Erdem, Cemre Yeşil, Didem Erk, Ege Kanar, Egemen Demirci, E. Ekin Çapar, Ekmen Ertan, Elif Özsüt, Emrah Kavlak, Emre Birişmen, Emre Parlak, Erdem Ayvazoğlu, Erdem Taşdelen, Esin Ertek, Esin Çalışkan, Gizem Boyacıoğlu, Gizem Günalp, Irmak Sirer, İbrahim Cansızoğlu, Işın Önol, Mehmet Yalıman, Meric A. Ringborg, Merve Arkunlar, Merve Ertufan, Merve Kılıçer, Misal Adnan Yıldız, Murat Durusoy, Murat Germen, Naz Akyar, Nazlı Kaptan, Neşe Coşkun, Nilay Aydoğdu, Onur Gerçek, Övül Durmuşoğlu, Özgür Cakmak, Rüya Ögü, Selin Dönmez, Sevim Sancaktar, Sevinç Coşkun, Tuba Yalçınkaya, Tuğce Ayerdoğan, Tuna Çakar, Yaprak Ünver, Zafer Saltoğlu, Zeynep B. Yazıcı.

 

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