624 çocuk suçu olmadığı hâlde cezaevinde!

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde 14 Kasım 2017 tarihi itibariyle annesiyle kalan çocukların sayısının 624 olduğunu bildirdi.

Bakanlık, annesinin yanında ağır hasta tespit edilen çocuklarla ilgili “2003- 2017 yılları arasında annesinin yanında kalan ağır hastalığı tespit edilen çocuk sayısına ilişkin istatistikî veri bulunmamaktadır” yanıtı verdi.

İlgezdi, 2017 Nisan'da “Annesiyle Mahkum: 560 Çocuk!” raporunu açıklarken, cezaevinde anneleriyle kalan çocukların yaşadığı sorunları ve hak ihlallerini değinmiş ve cezaevi dışında kreşe gitme hakkından, çocuklu mahpus kadınlara göre dizayn edilecek cezaevine uzanan öneriler getirmişti. Raporun açıklanmasından sonra geçen 3 aylık sürede, cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş arası çocuk sayısında yüzde 20 oranında artış ile 668 çocuğun olduğunu açıklamıştı.