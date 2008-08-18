62 yıldır aynı koltukta

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 62 yıldır muhtarlık yapan 89 yaşındaki Hasan Şeröz, ölünceye kadar muhtarlık yapmak istiyor.

Şeröz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Haziran 1946 tarihinden bu yana Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi muhtarlığını sürdürdüğünü belirtti.

Ölünceye kadar muhtarlık yapmak istediğini ifade eden Şeröz, "Türkiye'nin en uzun süreli görev yapan muhtarlarından birisi olmaktan gurur duyuyorum. 4 çocuğum ve 4 torunum var. Kendimi sağlıklı hissediyorum. Bu nedenle işimde yorulmuyorum. Bugüne kadar kapı kapı

dolaşıp oy istemedim. Her partiye eşit mesafedeyim. Mahalle sakinlerinin işini gece gündüz demeden yaparım" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ökkeş Karabekir de 35 yıldır Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi'nde yaşadığını, muhtar Şeröz'ün kendilerinden ücret almadan görevini yaptığını söyledi.

Remziye Karaca ise 26 yıldır bu mahallede yaşadığını belirterek, "Muhtarımızı çok seviyoruz. O bizden oy istemiyor, hizmetinden memnun olduğumuz için ona oy veriyoruz" dedi.