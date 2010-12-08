-62 YILDIR ARANAN SİNEK KENYA'DA BULUNDU NAİROBİ (A.A) - 08.12.2010 - Bilim adamları, uzun süredir aradıkları dünyanın en nadir ve sıradışı görünümlü sineğinin yerini Kenya'da buldu. Uzmanlar, sineği ''korkunç tüylü sinek'' olarak adlandırdı. Bilim adamları sarı tüylü sinekle ilk olarak 1933 yılında, daha sonra ise 1948'de karşılaştı. Araştırmacılar, o tarihten sonra Thika ve Garissa şehirlerine defalarca sineği bulmak için gitti. Bir santimetre uzunluğunda olan ''Mormotomyia Hirsuta'' cinsi sinek, tüylü bacaklarıyla örümceğe benziyor. Ukazi vadisinde yarasaların bulunduğu yarıklarda yaşayan, uçamayan ve yarasa dışkısıyla beslenen sineğin, minyatür kemeri andıran kanatları ve küçük gözleri bulunuyor. Nairobi'deki Uluslararası Böcek Fizyolojisi ve Ekoloji merkezi uzmanlarından Dr. Robert Copeland, Reuters'e yaptığı açıklamada, uçamayan bu sineklerin uzun bacaklarıyla yarasalara sarılarak bir yerden bir yere gittiğinin tahmin edildiğini söyledi. Dr. Copeland, bu tahminlerine karşın bugüne kadar bu sineğe başka bir yerde rastlamadıklarını da sözlerine ekledi. Bazı uzmanlar, ''korkunç tüylü sinek'' olarak adlandırılan ''Mormotomyia Hirsuta''nın sadece Afrika kıtasında yaşadığının sanıldığını kaydetti.