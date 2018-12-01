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62 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Alaattin Z., Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne konuldu

01 Aralık 2018 13:32

Eskişehir'de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen Alaattin Z. (62), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Alaattin Z. hakkında işlem başlattı. 

Gözaltına alınan Alaattin Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Alaattin Z., tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

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