62 yaşındaki kadının katili torunu çıktı

Esenyurt'taki evinde 3 yıl önce başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürülen Emine Sevim Pulut'un (62) katil zanlısı olarak torunu gözaltına alındı.

Pulut'un Esenyurt Yenikent Mahallesi Ispartakule Caddesi 740 Sokak'taki evinde 9 Kasım 2006'da başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürülmüş bulunmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan soruşturma dosyasını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderen Cumhuriyet Savcısı, soruşturmanın Cinayet Büro Amirliği dedektiflerince yapılmasını istedi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, geçen yıl Kırıkkale Üniversitesi elektrik bölümünü kazanan Tuğçe Y'nin okumak için İstanbul'dan ayrıldığı, ayrıca Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne de kayıt yaptırarak, iki okulu birden okumaya başladığı tespit edildi.

Takibe alınan Tuğçe Y'nin, okul arkadaşlarına, ''Babaannemi hiç sevmezdim. Kim öldürmüşse iyi yapmış'' şeklinde konuşması üzerine harekete geçen polis, Kırıkkale'deki okulunda gözaltına aldığı Tuğçe Y'yi İstanbul'a getirdi.

Bu arada, olayda kullanılan keserin atıldığı söylenen Esenyurt Ahmet Arif Caddesi'ndeki dere yatağında arama yapan polis, suç aletine ulaşamadı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuğçe Y'nin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.