T24 LogoT24 Logo
Sağlık

62 yaşında ikiz doğurdu

Bulgaristan'ın Plevne kentinde, tüp bebek yöntemi ile hamile kalan 62 yaşındaki bir kadının sezaryen ile yaptığı doğumla sağlıklı iki kız bebek dünyaya getirdiği a&cc

12 Mayıs 2010 03:00

T24- Bulgaristan'ın Plevne kentinde, tüp bebek yöntemi ile hamile kalan 62 yaşındaki bir kadının sezaryen ile yaptığı doğumla sağlıklı iki kız bebek dünyaya getirdiği açıklandı.
 

Doğum sürecinin normal geçtiğini belirten doktorlar, Meri ve Jaklin adları verilen iki bebeğin bir süre kuvözde kalacaklarını bildirdi.


Psikiyatri uzmanı olan ve hastaneye gitmeden önce emeklilik dilekçesini veren 62 yaşındaki anne doktor Krasimira Dimitrova gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çocuk evlat edinmek için yıllarca bürokrasi ile mücadele ettiğini belirterek, ''Ancak bürokrasiye yenik düşünce ben de tüp bebek yöntemiyle hamile kalmaya karar verdim'' dedi.


Meslektaşlarından büyük destek aldığını ve artık emekli olacağı için bundan sonraki hayatını ikizlere bakarak geçireceğini söyleyen Dimitrova, ''Çok mutlu ve gururluyum'' diye konuştu.


En yaşlı anne olma rekorunu, 2008'de 70 yaşında ikiz doğuran Hintli Omkari Panwar elinde tutuyor. (habertürk)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24