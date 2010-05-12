62 yaşında ikiz doğurdu

T24-

Doğum sürecinin normal geçtiğini belirten doktorlar, Meri ve Jaklin adları verilen iki bebeğin bir süre kuvözde kalacaklarını bildirdi.



Psikiyatri uzmanı olan ve hastaneye gitmeden önce emeklilik dilekçesini veren 62 yaşındaki anne doktor Krasimira Dimitrova gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çocuk evlat edinmek için yıllarca bürokrasi ile mücadele ettiğini belirterek, ''Ancak bürokrasiye yenik düşünce ben de tüp bebek yöntemiyle hamile kalmaya karar verdim'' dedi.



Meslektaşlarından büyük destek aldığını ve artık emekli olacağı için bundan sonraki hayatını ikizlere bakarak geçireceğini söyleyen Dimitrova, ''Çok mutlu ve gururluyum'' diye konuştu.



En yaşlı anne olma rekorunu, 2008'de 70 yaşında ikiz doğuran Hintli Omkari Panwar elinde tutuyor. (habertürk)