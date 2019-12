6.2 milyon dolara mal olan 'A' harfi

Washington’da uluslararası ticaret hukuku uzmanı Avukat Şule Öktenay Akyüz, ABD’ye "gümrüksüz, vergisiz" mal ihraç etme programı konusunda Türk firmalarını uyararak, "gümrüksüz mal ihraç etme otomatik olarak gerçekleşmiyor. İhracat formuna mutlaka A harfinin konulması lazım. ABD Ticaret Temsilciliği verilerine göre, Türkiye’den ürün ihraç eden ithalatçılar, giriş formuna A harfi koymadığı için 2006 yılında, 6,2 milyon dolar boşuna gümrük vergisi ödendi" dedi.



New York Barosu üyesi Öktenay Akyüz, finansal krizi değerlendirirken de, "Amerika’da yaşanan finansal kriz, Türk firmaları için yeni imkanlar yaratabilir. Şu anda birçok şirketin fiyatı düşük ve marka satın almak isteyen Türk firmaları, bu fırsatı kaçırmamalı" diye konuştu.



ABD pazarına gümrüksüz, vergisiz giriş imkanı veren Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programı, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı bir program ve Türkiye dahil 131 ülke ile 4 bin 650 ürün bundan yararlanıyor. ABD, GTS programı kapsamında 2007 yılında toplam 30,8 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. Türkiye’nin GTS programı

kapsamında ABD’ye ihracatı ise 2007 yılında 1,13 milyar dolar oldu.



Washington’daki Arent Fox hukuk firmasının uzmanı Öktenay Akyüz, GTS programına göre ABD pazarına gümrük vergisiz girebilecek ürünlere, http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp internet adresinden ulaşmanın mümkün olduğunu kaydetti.



ABD Ticaret Temsilciliği, her yıl, Amerikan gümrük tarife cetvelini incelemeye alarak değişiklikler yapıyor ve Amerikan resmi gazetesinde yayınlanan belli tarihlerde yeni ürün başvurularını kabul ediyor. Gümrük tarife cetveline yeni ürün katılabileceği gibi daha önce listede olup belli yasal sınırları aştığı için çıkarılan ürünlerin yeniden listeye konması için başvuru yapmak da mümkün. Akyüz, vergi avantajının her üründe farklı oranda olduğunu ve yüzde 15’lere varabildiğini kaydetti.



Öktenay Akyüz, ABD’ye ihracat gerçekleştirecek Türk firmalarının GTS programından faydalanması için dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:



-ABD gümrük tarife cetvelinde yer alan ilgili satırda "A" ya da "A*" ibaresinin yer alması.



-Ürünün Türkiye’de üretilmiş veya yetiştirilmiş olması ya da üründe yerli

katkı payının %35;ten yüksek olması.



-Ürünün Türkiye;den doğrudan ithal edilmesi ya da üçüncü bir ülkeden

geçmek kaydıyla ABD;ye gelecekse mühürlü bir konteyner içinde ABD;ye ulaşması



-İthalatçı tarafından doldurulacak olan gümrük beyannamesinde (7501

numaralı giriş formu), ürünün GTS;den faydalandığını gösterir "A" harfinin

girilmesi.



Akyüz, GTS’den yararlanmanın otomatik olarak gerçekleşmediğini ve mutlaka "A" ibaresinin not düşülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı.



GTS ile ilgili son gelişmeler



GTS, 1974 tarihli ABD Ticaret Kanunu ile on yıl için geçerli olacak şekilde getirildi ve yıllar içinde periyodik olarak yenilendi. Son GTS programının süresi 31 Aralık 2008’de doluyor ancak bu tarihte yenilenmesi söz konusu. Türkiye’nin, GTS kapsamında yer alan 4 bin 650 ürünün ancak beşte birini ABD’ye ihraç ettiğine dikkati çeken Akyüz, "Türkiye, gümrük vergisi olmadığı halde yaklaşık 3 bin 500 ürünü ABD’ye ihraç etmemektedir. ABD’nin GTS kapsamında Türkiye’den yaptığı ithalatta başlıca kalemler altın mücevherat, rafine edilmiş

bakır tel, doğal taşlar, zeytinyağı, ateşli silahlar, meyva suyu olmuştur. GTS kapsamında daha çok bilgilendirme yapıldığı takdirde, başka ürünlerde de ihracat yapmak mümkün olacaktır" dedi.



GTS programından daha çok yararlanmak için Türkiye’de ihracatçı birliklerine, ticaret odalarına ve ABD’deki Türk-Amerikan ticaret kuruluşlarına görev düştüğünü belirten Öktenay Akyüz, ABD ile ortak panel ve konferanslar düzenleyerek, sektörel bazda seminerler yaparak hem Türkiye’de hem de ABD’de bilgilendirmenin artırılmasını tavsiye etti.



GTS kapsamında tekstil ve el sanatları ürünlerinin üreticilerine ulaşmak için bölgesel ihracatçı birliklerine büyük görev düştüğünü belirten Akyüz, ipek içeren dokumalar, saç bandı, süs ve heykeller, halı, kilim, çerçeve, ayna, dekore edilmiş kutular, ahşap süs eşyaları, bazı müzik aletleri, şal, bayan giyim, mendil, duvar halısı, reklam afişleri, ulusal bayraklar, kauçuktan dış tabanlar, şapka, şemsiye, bambu sepet ve çantalar, Hint kamışı, palmiye yaprağı ve bitkisel maddelerden üretilen el yapımı ürünlerin bu kapsamda olduğuna dikkati çekti. Bazı

kalemlerde vergi avantajının yüzde 15’i bulduğuna işaret eden Akyüz, "bu da göstermektedir ki, GTS programı çok daha etkili kullanılabilir" dedi. Akyüz, el dokuması ve folklorik duvar asmaları, yastık kılıfları, el dokuması ve tekstil yer kaplamalarının, "elk dokuması ve folklorik eser" olarak sertifiklandırıldığı takdirde ABD’ye gümrüksüz ihraç edilebileceğine de dikkati çekti.



Bir diğer dikkat edilmesi gereken konunun ise, ABD tarife cetvelindeki numaraların doğru kullanılması konusunda ihracatçıların eğitilmesi olduğunu belirten Akyüz, yanlış kullanım nedeniyle limitlere ulaşıldığını kaydetti. Programa, GTS kapsamında olmayan yeni ürünler eklemek için başvuru yapmanın da mümkün olduğuna işaret eden Akyüz, ABD’deki avukatlık firmalarının muafiyet alınması çabalarında yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.