62 kişinin öldüğü Kastamonu'daki selde kaybolan 9 kişi için gıyabi cenaze namazı

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolup bulunamayan 9 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Sel felaketinde Kastamonu'da 62 kişi hayatını kaybetmişti

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolup bulunamayan Ecrin Yücel (12), Şeyma Avcı (3), Yusuf Ege Kalabalık (6), Orhan Kalabalık (39), Avni Hararcı (50) Eray Çelebi (27), Mehmet Başbuğ (70), Aygün Akman (82) ile Rabia Demir (11) için öğle vakti Bozkurt Merkez Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaza İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile selde kaybolanların yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, kayıp kişilerin bulunabilmesi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bu arada gıyabi cenaze namazı sırasında Aygün Akman'ın cenaze namazının, "hatun kişi niyetine" kılınması üzerine Akman'ın erkek olduğunu belirtildi. Bunun üzerine Akman için ikinci kez gıyabi cenaze namazı kılındı.