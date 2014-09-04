62. hükümet programı TBMM'de görüşülüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) okuduğu 62. Hükümet'in programı üzerindeki görüşmeler Genel Kurul'da bugün yapılıyor. AKP Grubu adına Mustafa Elitaş ve Naci Bostancı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Halkların Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü kürsüye çıkacak. Hükümet adına ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç konuşacak.

TBMM'deki görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra, 6 Eylül Cumartesi günü Genel Kurul'da güven oylaması yapılacak. Güven oylaması açık oyla gerçekleştirilecek.

Oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunun güven oyu vermesi halinde, Başbakan Davutoğlu'nun kurduğu 62. Hükümet Meclis'ten güvenoyu alarak resmen göreve başlayacak.

Hükümet programında hedefler beş başlık altında toplanmıştı.

Bu hedefler; "ileri demokrasi", "insani kalkınma", "yaşanabilir mekânlar ve çevre", "güçlü ekonomi" ve "öncü ülke" olarak sıralanmıştı.

Programda öne çıkan noktalardan biri de, hükümetin "paralel yapı" olarak nitelendirilen Fethullah Gülen Cemaatiyle mücadelesinin "kararlılıkla" devam edeceğinin vurgulanmasıydı.

Çözüm süreci ve yeni anayasa ile ilgili yapılacaklar "ileri demokrasi" başlığı altında ele alınmış, mevcut anayasanın "yeni Türkiye'ye" uyum sağlayamadığının altı çizilmişti.