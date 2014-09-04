T24 LogoT24 Logo
Gündem

62. hükümet programı TBMM'de görüşülüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Pazartesi günü TBMM'de okuduğu 62. Hükümet'in programı üzerindeki görüşmeler Genel Kurul'da başladı

04 Eylül 2014 17:19

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) okuduğu 62. Hükümet'in programı üzerindeki görüşmeler Genel Kurul'da bugün yapılıyor. AKP Grubu adına Mustafa Elitaş ve Naci Bostancı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Halkların Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü kürsüye çıkacak. Hükümet adına ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç konuşacak.

TBMM'deki görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra, 6 Eylül Cumartesi günü Genel Kurul'da güven oylaması yapılacak. Güven oylaması açık oyla gerçekleştirilecek.

Oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunun güven oyu vermesi halinde, Başbakan Davutoğlu'nun kurduğu 62. Hükümet Meclis'ten güvenoyu alarak resmen göreve başlayacak.

Hükümet programında hedefler beş başlık altında toplanmıştı.

Bu hedefler; "ileri demokrasi", "insani kalkınma", "yaşanabilir mekânlar ve çevre", "güçlü ekonomi" ve "öncü ülke" olarak sıralanmıştı.

Programda öne çıkan noktalardan biri de, hükümetin "paralel yapı" olarak nitelendirilen Fethullah Gülen Cemaatiyle mücadelesinin "kararlılıkla" devam edeceğinin vurgulanmasıydı.

Çözüm süreci ve yeni anayasa ile ilgili yapılacaklar "ileri demokrasi" başlığı altında ele alınmış, mevcut anayasanın "yeni Türkiye'ye" uyum sağlayamadığının altı çizilmişti.

ETİKETLER

tbmmgenel kurulhükümet programıgörüşmeakpak partichpmhphdphaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24