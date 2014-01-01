61.8 milyon lira değer biçilen arazi 7 milyon dolara satıldı

Denizli İl Özel İdaresi’nin de yüzde 26.5 payla ortağı olduğu ASTAŞ Azim Cıvata Sanayi şirketine ait yaklaşık 53 dönümlük arazi, bilirkişinin 6 yıl önce 61.8 milyon lira değer biçmesine karşın, 7 milyon dolara (14 milyon lira) satıldı. Satışı gerçekleştirmekle yetkilendirilen şirket eski genel müdürü Erol Oklu’nun, AKP Merkezefendi Belediye başkan adayı ve eski İl Özel İdaresi Genel Sekreteri adayı Adem Oklu’nun kardeşi olması dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Sedat Kurt'un haberine göre, Denizli’de 1971 yılında kurulan çok ortaklı şirketlerden birisi olan, ancak daha sonra ekonomik darboğaza düşerek kapanan Azim Cıvata’nın arazileri, deyim yerindeyse kapanın elinde kaldı. Kente yakın alanda ve tek parsel konumunda geniş bir arazi olması ve planlamada ticari alan görünmesi, işlemin “ballı satış” diye yorumlanmasına neden oldu. Denizli İl Özel İdaresi’nin yüzde 26.5 payla ortağı bulunduğu Azim Cıvata’ya ait arazilerin satılması gündeme geldiğinde, 2007 yılında Denizli Valiliği Denizli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak değer tespitinde bulunulmasını istemişti. “Emlak bilirkişisi” olarak Hüseyin Erdoğan’ın imzasıyla hazırlanarak mahkemeye sunulan raporda, arazi için 61.8 milyon lira değer biçilmişti. Ancak 53 dönümlük arazi geçen nisan ayında, 7 milyon dolara Yedeks Tekstil Sanayi A.Ş’ye satıldı. Oklu kardeşler!.. 7 milyon doların bugünkü kurla yaklaşık 14 milyon lira etmesi, “47 milyon lira nerede” sorusunu gündeme taşırken, arazilerin tapu devir işlemi konusunda da şirket eski genel müdürü olarak Erol Oklu’nun yetkili olduğu öğrenildi.

Erol Oklu’nun, AKP Merkezefendi Belediye başkan adayı ve eski İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Oklu’nun kardeşi olması dikkat çekti. Adem Oklu, şirketin bu satışı yapabileceğini savunurken ASTAŞ Azim Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş’den yapılan yazılı açıklamada da, arazilerin neden düşük bedelle satış yapıldığı konusuna açıklık getirilmedi. Açıklamada, Denizli İl Özel İdaresi’nin 7 milyon dolarlık satış bedelinden payını hemen alabilmesi için öncelikle hisselerini devretmesi gerektiği belirtildi. Denizli İl Genel Meclisi (DİGEM) Başkanı Hüseyin Gürlesin de gelişmeleri yakından nizlediklerini söyledi.