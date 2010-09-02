61 yaşında üçüncü evliliğini yaptı

T24- “Kanıt” adlı televizyon dizisini sunan eski Adli Tıp Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, üçüncü evliliğini kendisinden 23 yaş genç gazeteci Hüseyin Ekinci ile yaptı.





Prof. Dr. Sevil Atasoy adli bilimlerden hoşlananların yakından tanıdığı bir isim. Kamuoyu onu ilk olarak Adli Tıp Enstitüsü Başkanlığı’nı yaptığı dönemde tanıdı. Dışa kapalı olan kurumun tanınmasında büyük rol oynadı. Gazetecilerin sorularını cevaplandırmaktan kaçınmaması onu kısa sürede adli konuların en önemli başvuru kaynaklarından biri haline getirdi.



Delil avcısı olarak tanındı



Pek çok bilimsel araştırmaya ve uluslararası çalışmaya katılıp imza atan Atasoy’un yayınlanmış kitapları da bulunuyor. Adli Tıp Enstitüsü’nden ayrıldıktan sonra günlük bir gazetede, yaşanmış polisiye olayların deliller takip edilerek nasıl çözüldüğünü anlatan “Delil Avcısı” adlı köşede yazmaya başladı. Televizyon sektörüne de adımatan Atasoy halen ulusal bir kanalda yayınlanan polisiye olayların anlatıldığı “Kanıt” isimli diziyi sunuyor.



Nasıl tanıştıklarını bilen yok



Bir taraftan diziye devam eden Atasoy, özel yaşamında bugünlerde bahar havası yaşıyor. 61 yaşındaki Atasoy, geçtiğimiz ayın 24’ünde 3. kez nikâhmasasına oturdu ve kendisinden 23 yaş küçük olan gazeteci Hüseyin Ekinci ile Konya’da sade bir törenle evlendi. Ekinci, “Sonsayfa” adlı bir haber sitesinde editör olarak görev yapıyor. Daha önce iki kez evlenen Atasoy, 1971’de evlendiği ikinci eşi eski Reklamcılar Derneği Başkanı Faruk Atasoy’dan iki yıl önce boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten bir kızları bulunuyor. Atasoy, Ekinci ile olan son evliliğini ancak çok yakın çevresiyle paylaştı. Buna karşın adli tıp camiasında son dönemlerde en çok konuşulan konu oldu. Ancak çiftin nasıl ve nerede tanıştığını pek bilen yok. Yeni çift geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bulunan Kanyon alışverişmerkezinde bir kafede otururken objektiflere yakalandı.



Babadan adli tıpçı



Atasoy çekirdekten adli tıpçı. Babası Şinasi Gök, Türkiye’de Adli Tıp Enstitüsü’nün kurucularından. Alman Lisesi’nden 1968 yılında mezun oldu. İlk eşi Alpaslan Ataman ile 1968 yılında evlenen Atasoy bir taraftan da eğitimine devam etmiş ve İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’ne girmişti. Evlilik hayatı uzun sürmeyip boşandıysa da kalbi uzun süre boş kalmadı. 1972 yılında ortaokuldan beri tanıdığı Faruk Atasoy’la evlendi. 1976 yılında biyokimya uzmanı olarak başlayan meslek yaşamını 1988 ile 1995 yılları arasında Adli Tıp Enstitüsü Başkanı olarak taçlandırdı.



