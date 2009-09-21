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Kültür-Sanat

61. Emmy ödülleri sahiplerini buldu

61. Emmy ödülleri, Los Angeles’taki Nokia Theatre’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

21 Eylül 2009 03:00

61. Emmy ödülleri, Los Angeles’taki Nokia Theatre’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

How I Met Your Mother'ın Barney’si Neil Patrick Harris'in sunduğu ödül töreni, önce gelenek olduğu üzere kırmızı halı seremonisi yapıldı. Ünlü isimler tören salonuna giderken, kırmızı halıda poz verdiler.

'Mad Men' en iyi dizi

Törenlerde e-2'de yayınlanan "Mad Men" drama dalında "En İyi Dizi" ödülünün sahibi oldu.

30 Rock ve Alec Baldwin'e ödül

Komedi dalında "En İyi Dizi" ödülünü ise "30 Rock" dizisi kazandı.  Dizinin başrol oyuncusu Alec Baldwin de komedi dalında "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

Drama dalında  en iyi oyuncu üdülleri

Drama dizisi dalında "En İyi Erkek Oyuncu "Breaking Bad" ile Bryan Craston seçilirken; bu dalda "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü "Lost"daki rolüyle Michael Emerson kazandı. Drama dalında "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü", "Damages" dizisindeki rolüyle Glenn Close'un olurken, bu daldaki "Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü" de CNBC-e dizisi "24"'deki rolüyle Cherry Jones'un oldu.

Komedi dalında en iyiler

Komedi dalında "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü CNBC-e'de yayınlanan "Two and A Half Men" ile John Cryer'ın olurken, bu dalda "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü yine CNBC-e'de yayınlanan bir diğer dizi "Pushing Daisies" ile Kristin Chenoweth kazandı.

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